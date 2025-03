Sangiovannese, primo test per il nuovo tecnico

Saranno sicuramente tre gli assenti nella Sangiovannese che domani sarà di scena a Ghivizzano contro il Ghiviborgo, rivelazione indiscussa del girone e reduce, addirittura, da 10 reti nelle ultime due partite giocate contro squadre non di certo facili, come la capolista Livorno e il Figline sconfitto proprio in terra fiorentina. Non potranno rispondere presente all’appello del neo tecnico Alessandro Deri il difensore Vietina e l’esterno offensivo Pertici, entrambi infortunati, oltre allo squalificato Santeramo, che salterà la gara di domani e le due successive con Poggibonsi in casa e Seravezza in trasferta. Il portiere Barberini, assente negli ultimi tre incontri causa una forte distorsione al ginocchio, sta giorno dopo giorno migliorando per trovare la migliore condizione possibile ma, almeno per questo appuntamento, bene che vada, potrà sedere in panchina. Per il resto tutti sono a disposizione del mister, al debutto ufficiale dopo la sua investitura a nuovo condottiero azzurro a fronte dell’esonero di Marco Bonura consumatosi nell’immediato dopo gara di domenica contro l’Orvietana. Non è dato sapere se l’allenatore di San Gimignano apporterà , o meno, modifiche nello schieramento tattico anche perché, stando a quanto potuto vedere in questi primi allenamenti, ha scozzato notevolmente le carte per poter trovare la quadra migliore e affrontare una compagine che gioca con la testa libera da ogni obiettivo e che vanta il terzo miglior attacco del campionato. Intanto dopo le dimissioni del vice Matteo Dossini oltre al preparatore atletico Massi e al massaggiatore Parolai, la società è corsa ai ripari nominando vice allenatore Johnny Mazzocchi, uomo di fiducia di Deri, promuovendo dal settore giovanile il preparatore Alessandro Coppi e nominando nuovo massaggiatore Gianni Bartoli che è già stato alcune stagioni fa in forza al Marzocco negli ultimi due anni di serie C. In pochi giorni i dirigenti azzurri hanno saputo sopperire al problema con queste tre nuove figure che accompagneranno il tecnico fino alla conclusione di questo campionato.

Massimo Bagiardi