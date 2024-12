Sangiustese in emergenza: infortuni e squalifiche contro Fabriano Cerreto

L’emergenza continua in casa Sangiustese, l’allenatore Luigi Giandomenico deve ancora fare fronte a una serie di infortuni e a due squalificati. In altre parole, la squadra è contata nel match casalingo contro Fabriano Cerreto non essendo disponibili Lanza, Tulli, Di Ruocco e Lanza, inoltre in settimana il giudice sportivo ha fermato per una giornata Pasqualini e Iommi.

"Ci attende – preannuncia Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese – una battaglia contro una buona squadra". Si tratta di una partita importante considerando che formazione di casa ha un vantaggio di 3 punti sugli avversari. "Si tratta – spiega il tecnico – di una partita che mette in palio punti preziosi per tirarsi fuori da una zona pericolosa".

In trasferta il Fabriano Cerreto ha raccolto 8 punti, mentre in casa solo 7 e così la Sangiustese dovrà prestare maggiore attenzione al match di oggi. "Ai giocatori – svela il tecnico della Sangiusese – ho chiesto di prestare attenzione anche alle più piccole cose, domenica scorsa quegli errori ci sono costati la vittoria. È un lusso che non possiamo permetterci perché certi sbagli non ci hanno permesso di avere più punti in classifica".

Nelle fila ospiti c’è Trillini, ex di turno. "Loro costituiscono un buon complesso capace di infilare buoni risultati e più o meno il cammino del Fabriano Cerreto è come il nostro. Sarà una battaglia tra formazioni divise da pochi punti, un eventuale successo permetterebbe ai rossoblù di compiere un significativo passo avanti. Potrà essere una partita in cui le squadre si preoccupano prima di tutto di non prenderle e così l’occasione per sbloccare il risultato da una situazione da calcio piazzato. "Negli ultimi periodi – osserva Giandomenico – l’hanno fatta da padrone proprio le situazioni da palla inattiva".