Sangiustese-Maceratese. Un derby decisivo per due

MACERATA

Ecco una partita chiave per due: per la Maceratese alla ricerca di punti playoff e per la Sangiustese nella corsa verso la salvezza. Oggi i biancorossi non potranno contare sull’infortunato Tortelli e sullo squalificato Sensi, non è affatto da escludere che l’allenatore Pieralvise Ruani getti nella mischia il difensore Matteo Vittorini, uno dei volti nuovi arrivati nel mercato di riparazione. Ma al di là degli interpreti la Maceratese è alla ricerca di conferme dopo la vittoria nel derby con il Tolentino, occorre infatti dare continuità ai risultati perché non c’è altro modo per tagliare il traguardo dei playoff, che al momento è l’obiettivo principale della formazione.

Ed ecco che la gara di oggi rappresenta un momento chiave della stagione, ma in fondo d’ora in poi non ci sarà più spazio per errori o passi falsi non essendoci più tempo per rimediare quando sono rimaste solamente sei gare alla fine della stagione. Nel rush finale occorre dare di più, oggi è necessario elevare il rendimento in trasferta dove in 12 gare i biancorossi hanno conquistato 15 punti. In altre parole serve una prestazione in linea con quella contro il Tolentino per guadagnare posizioni in classifica. Servirà, però, una prova molto attenta contro una Sangiustese che avanti può contare su soluzioni insidiose perché Palmieri e Monachesi sono elementi che possono mettere in difficoltà con la loro imprevedibilità e velocità. Ma soprattutto servirà una prova con tanta attenzione perché gli avversari sono alla ricerca di punti salvezza e hanno giocatori che possono mettere in difficoltà qualsiasi avversario. L’allenatore biancorosso può contare su differenti soluzioni, e tra le opzioni c’è anche quella di inserire nella formazione titolare Edoardo Ruani che oramai si è del tutto ristabilito dall’infortunio.