Sangiustese pronta per la sfida all’Helvia Recina. Bolzan: "Siamo motivati e in crescendo"

"Stiamo bene, siamo motivati e siamo in crescendo: non vediamo l’ora di giocare". Dario Bolzan, allenatore della Sangiustese Vp, è proiettato alla gara di oggi alle 15 quando la sua squadra sarà di scena all’Helvia Recina dove sfiderà la Maceratese. "Affronteremo – aggiunge – una delle formazioni più attrezzate del campionato e in salute. Le loro ultime partite testimoniano che la squadra sta dando continuità ai risultati e sta riprendendo la strada che si era prefissata a inizio stagione". I rossoblù si presentano all’appuntamento dopo il più che meritato pareggio acciuffato all’ultimo minuto nel match interno contro la Civitanovese, un risultato che dà la carica alla squadra obbligata a risalire la classifica perché la dodicesima posizione non rispecchia il valore dell’organico e le aspettative della società che si è presentata ai blocchi di partenza con l’obiettivo di disputare una stagione da protagonista. Già le parole del tecnico evidenziano una Sangiustese Vp che ha ritrovato certezze e consapevolezza dei propri mezzi dopo un inizio con diverse criticità e senza il conforto dei risultati. C’è la voglia di voltare pagina e di iniziare un nuovo campionato.