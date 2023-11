Sangiustese vp. I baby portieri al raduno dei club affiliati alla Roma

Al centro di preparazione olimpica della Capitale c’erano anche i baby portieri della Sangiustese Vp tra i numeri uno delle società affiliate alla As Roma. Quasi due ore di allenamento riservate alle categorie Esordienti e Pulcini. Una bella esperienza per i piccoli della Sangiustese che sono entrati in contatto con circa 100 pari età con i quali hanno condiviso emozioni e insegnamenti, divertendosi e mettendosi alla prova. La Sangiustese Vp sta inoltre programmando insieme all’AS Roma Academy alcune partite amichevoli con le formazioni giovanili giallorosse delle categorie Esordienti e Pulcini che si terranno nei prossimi mesi al Centro di preparazione olimpica in Roma.