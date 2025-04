Sansepolcro allunga in Eccellenza umbra: vittoria a sorpresa contro Angelana

Una pazza domenica in Eccellenza umbra, di quelle sconsigliabili ai deboli di cuore. Il Sansepolcro ha allungato a +3 sull’Angelana quando mancano soltanto due giornate al termine (se ne riparlerà dopo Pasqua), ma l’altro ieri è successo proprio di tutto. Bianconeri in vantaggio a Terni (e quindi a +4), poi il pareggio e il vantaggio dell’Olympia Thyrus avevano ridotto il margine a una sola lunghezza. Ripresa: 2-2 del Sansepolcro e di nuovo +2. Qui comincia il bello: nello stesso momento in cui l’Angelana va in vantaggio contro il Terni Fc, l’Olympia segna il gol del 3-2 e a quel punto la compagine dell’ex Valeriano Recchi diventa la virtuale capolista; Valori sigla il 3-3 che significa vetta a pari punti, poi nei minuti di recupero al "Migaghelli" accade l’impensabile: il Terni Fc perviene al pareggio e subito dopo ribalta la situazione, infliggendo un ko casalingo all’Angelana che sa di clamoroso. All’inferno e ritorno, insomma, per il Sansepolcro, che domenica 27 aprile concluderà la serie al Buitoni contro una Pietralunghese ancora in odore di play-off, poi il 4 maggio l’epilogo di campionato a Umbertide contro l’Agape, penultima in classifica. Alla squadra di Armillei saranno ora sufficienti 4 punti per la matematica certezza del ritorno in una D ora un tantino più vicina, ma lo stesso tecnico sparge acqua sul fuoco degli entusiasmi: "Andiamoci piano, la sconfitta dell’Angelana insegna molto. Abbiamo ancora due avversarie in lotta per un obiettivo, seppure differente – ricorda Armillei - e si sa quanto sia difficile affrontare squadre del genere. Non dimentichiamo nemmeno il Cannara a -4 e la Narnese a -5. Certamente, questa lunga pausa ci farà bene all’indomani di un marzo pieno di impegni, con la Coppa Italia tutti i mercoledì. La squadra merita un grande applauso per aver affrontato entrambe le competizioni e per essere arrivata a questo punto della stagione ancora davanti alle altre. Ma anche la società non è stata da meno, così come i tifosi, che ci sosterranno più che mai per arrivare primi al grande traguardo".