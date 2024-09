Sansepolcro, esame derby. Armillei alla prova Castello

di Claudio Roselli

SANSEPOLCRO

Torna nell’anticipo di questo pomeriggio allo stadio Corrado Bernicchi, dopo sette anni, il derbissimo dell’Alta Valle del Tevere fra Città di Castello e Sansepolcro, anche se accompagnato alla vigilia dall’autentico marasma regnante in casa tifernate: ben tre allenatori cambiati nell’arco di appena due settimane e alcuni giocatori che nel frattempo si sono svincolati. È la sfida numero 51 di sempre (fra Serie C2, Serie D ed Eccellenza), con gli umbri avanti nel bilancio complessivo: 21 vittorie contro le 16 della squadra bianconera e i 13 pareggi, ma il Sansepolcro cerca il successo numero 17 soprattutto per continuare la sua bella marcia a punteggio pieno e solitaria in testa alla classifica dell’Eccellenza umbra. Peraltro, il tecnico Antonio Armillei può disporre dell’intero organico a disposizione, ma è normale ipotizzare che in partenza darà fiducia al 4-3-3 di domenica scorsa, imbottito di ex: lo stesso Armillei e poi i giocatori Tersini, Bruschi, Gorini, Bartoccini e Valori, se includiamo anche la recente parentesi della TIferno 1919. Dopo Mario Palazzi e Carlo Bernardini, sulla panchina del Città di Castello è stato chiamato Lorenzo Mambrini, figlio di Giuliano, che continua a rimanere la grande "bandiera" della storia biancorossa.

Per il neoallenatore dei biancorossi i grattacapi non mancano: oltre all’ex capitano Fanetti, è andato via anche Benedettini, mentre De Montis deve scontare due giornate di squalifica. Ci saranno davanti bomber Del Gaudio e l’altro esperto attaccante Bartolini, con Ubirti che dovrebbe riprendere il suo posto fra i pali.

Queste le note positive sul conto di una formazione che l’unica gara giocata fra le mura amiche l’ha comunque vinta. Attenzione, quindi, nel dare per scontato ciò che invece non lo è. rischiando di sottovalutare l’impegno: nel calcio scendono in campo spesso altre componenti e proprio il Sansepolcro ne sa qualcosa, dal momento che nella partita di Coppa Italia disputata un mese fa uscì sconfitto proprio proprio ad opera del Città di Castello che si troverà oggi nuovamente di fronte.

Così in campo (ore 15.45)

CITTÀ DI CASTELLO: Ubirti; Tugliani, Laurenzi; Di Fronzo, Sale, Cecci; Papa, Chini, Bartolini, Del Gaudio, Piselli.

All. Lorenzo Mambrini.

SANSEPOLCRO: Vassallo; Del Siena, Adreani, Tersini, Merciari; Bruschi, Gorini, Gennaioli; Pasquali, Bartoccini, Valori.

All. Antonio Armillei.

Arbitro: Mauro Tomei di Sapri.