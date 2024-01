Sansepolcro: il tecnico all’attacco dopo il pari di Orvieto. Bonura accusa tutti

SANSEPOLCRO

Un pareggio in trasferta in uno scontro diretto, che permette di tenere sotto in classifica la diretta avversaria, non è mai da disprezzare e così è andata per il Sansepolcro a Orvieto in una partita ad alto tasso di nervosismo, nella quale i cartellini rossi sono fioccati in campo come in panchina. Il quinto risultato utile di fila, ricordando che vi sono quattro pareggi, non ha sbollito la rabbia di Marco Bonura per l’atteggiamento tenuto dalla squadra nella ripresa: "Avevamo disputato in undici contro undici un primo tempo che ci ha visti padroni del campo – dice il tecnico bianconero – con il salvataggio del portiere locale sulla conclusione di Della Spoletina, poi il palo di Ferri Marini e l’altra occasione di Fracassini. Rimaniamo con un uomo in più per l’espulsione di Marsilii e cosa accade al rientro dagli spogliatoi? Che nonostante il vantaggio numerico non ci rendiamo pericolosi e che alla fine rischiamo pure di perdere".

Non ha peli sulla lingua, Bonura: "Credo che sia stato il peggior secondo tempo dei miei da quando sono tornato a Sansepolcro, disputato senza mordente e con un pizzico di presunzione, forse perché i ragazzi erano convinti che avremmo potuto fare come nei primi 45 minuti. Troppa gente che portava palla senza girarla: sembrava che l’avere un uomo in più ci avesse quasi impauriti. Per il resto, ci prendiamo il punto e non abbiamo incassato gol: gli unici risvolti positivi di una prestazione che ha lasciato non poca amarezza". Come se non bastasse, ora vi sarà da fare i conti con il giudice sportivo. "Siamo poi caduti anche nel tranello che ci avevano teso – sottolinea l’allenatore – con Della Spoletina che si è fatto cacciare e Del Siena che in precedenza era stato espulso per aver battibeccato con la panchina loro mentre abbandonava il terreno di gioco dopo la sostituzione".

Claudio Roselli