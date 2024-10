Sansepolcro, sogno in Coppa: arriva l’Ellera

Dopo l’ottimo avvio di campionato, il Sansepolcro vuol farsi bello anche in Coppa Italia e la fase regionale umbra della competizione per squadre di Eccellenza è già arrivata alle semifinali. Stasera al Buitoni (inizio ore 20.30) i bianconeri disputano il match di andata contro l’Ellera, avversaria da prendere sempre con le molle, anche se in campionato non sta per ora "carburando" come dovrebbe e il tecnico Armillei ha dichiarato fin dall’esordio che la Coppa è un obiettivo, anche perché il Sansepolcro non lo ha mai raggiunto. Sarà pertanto una partita combattuta fino in fondo, dal momento che si risolve nell’arco di 180 minuti e che allo stesso tempo c’è da dosare al meglio le energie dei singoli in vista dell’altro big-match di campionato, quello che domenica prossima il calendario assegna fra le mura amiche contro l’Atletico Bmg, per quanto già a Città di Castello sia stata messa in atto una sorta di "turn over". Dobbiamo essere però obiettivi, al di là della larga vittoria per 6-0 al "Bernicchi" e dei tre punti che comunque andavano presi: è stato un derby fra forze impari, con il Città di Castello che aveva in campo tutti giovani nati dopo il 2000 e un portiere che addirittura è un classe 2009, a seguito della nuova fuoriuscita di giocatori dalla rosa. Passi quindi per il risultato, ma crediamo che il punteggio tennistico (6-0) non abbia dato soddisfazione più di tanto, anche se statisticamente rappresenta il top di sempre lontano dal Buitoni, dove il Sansepolcro aveva a suo favore un 6-2 di cinque anni fa sul campo di Massa Martana. I problemi fisici che sta accusando potrebbero tener fuori Tersini; per il resto, tutti disponibili e imbarazzo della scelta nella formazione, tanto che risulta molto difficile ipotizzare quale sarà l’undici titolare al via. In contemporanea, si gioca l’andata anche dell’altra partita di semifinale fra Cannara e Terni Fc. Il ritorno di entrambi i match è fissato per mercoledì 30 ottobre e per la prima volta, in caso di parità nel computo totale, non varrà il regolamento del maggior numero di gol in trasferta, quindi al triplice fischio della seconda gara si andrà ai calci di rigore. La finale regionale in gara secca è in programma per domenica 5 gennaio in campo neutro.