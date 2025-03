Sansepolcro, svanisce il sogno della finale. Valori la ribalta ma la sfida ai rigori è amara

Rovato Vertovese 1 Sansepolcro 2 Ai tiri di rigore: 4-3

ROVATO VERTOVESE (4-3-3): Gherardi; Adenyo, Belotti, Cortinovis, Zenoni (47’ st Vitali); L. Rota, Zanga (1’ st Cartella), Lini; Bertuzzi (36’ st Palamini), Messedaglia, Pozzoni. All. Bolis.

SANSEPOLCRO (4-3-1-2): Vaccarecci; Carbonaro (36’ st Innocentini), Adreani, Tersini, Lorenzoni; Bruschi, Gorini, Petricci (41’ st Pasquali); Brizzi; Bartoccini, Valori. All. Armillei.

Arbitro: Diella di Vasto.

Reti: 12’ pt e 40’ pt Valori (S), 5’ st Pozzoni (RV).

Sequenza tiri di rigore: Messedaglia (RV) gol, Bartoccini (S) gol, Pozzoni (RV) gol, Gorini (S) parato, Vitali (RV) gol, Valori (S) gol, Adenyo (RV) gol, Tersini (S) gol, Palamini (RV) parato, Lorenzoni (S) parato.

ROVATO – Un’eliminazione amarissima, di quelle che bruciano, perché maturata all’ultimo dei calci di rigore e dopo che fino all’inizio del secondo tempo il miracolo di ribaltare lo 0-1 dell’andata era riuscito grazie alla doppietta di Riccardo Valori e alle prodezze fra i pali di Matteo Vaccarecci.

Il Sansepolcro saluta così la Coppa Italia di Eccellenza: a Firenze il 5 aprile, per disputare la finalissima nazionale in gara secca, andranno i lombardi del Rovato Vertovese, nonostante abbiano visto calare gli spettri. Senza gli squalificati attaccanti Quadroni e Mariotti, mister Armillei vara un 4-3-1-2 con Brizzi a ridosso del duo Bartoccini-Valori, che sembra ispirato a dovere. Dapprima, però, è provvidenziale Vaccarecci al 9’ nello sventare sulla linea una deviazione al volo di Messedaglia, poi al 12’ il match si sblocca sull’asse Brizzi-Bartoccini, con taglio al centro per il tocco vincente di Valori, che di lì a poco potrebbe firmare il 2-0, non fosse per la sua imprecisione di testa. Ancora Vaccarecci si guadagna la giornata al 26’ sul sinistro in area di Luca Rota, mentre Valori diventa croce e delizia: sbaglia al 36’ sull’assist di Bartoccini, che al 40’ gli offre una nuova chance su palla pizzicata e stavolta il bomber supera con un pallonetto Gherardi, alimentando qualche protesta da parte dei locali per una presunta posizione di fuorigioco. La super-prestazione dei bianconeri è tuttavia macchiata al 5’ della ripresa: punizione concessa per un "mani" di Gorini e palla tagliata dalla sinistra di Pozzoni che si infila direttamente dentro al sacco. Un tentativo al 9’ di Bertuzzi e niente altro fino alla lotteria dal dischetto. Il portiere Gherardi diventa protagonista; la Rovato Vertovese è impeccabile fino al quinto tiro, il Sansepolcro sembra pagare l’errore di Gorini, al quale il portiere dice di no, ma Vaccarecci tiene in vita i suoi parando il rigore di Palamini.

Le speranze cadono subito: Gherardi si oppone alla conclusione senza appello di Lorenzoni e getta nello sconforto il Sansepolcro, che ora dovrà pensare in esclusiva al campionato.

Claudio Roselli