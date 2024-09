Sansepolcro, tris in rimonta. È Gorini il protagonista

sansepolcro

3

pierantonio

1

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo; Del Siena, Adreani, Tersini, Merciari; Bruschi (46’ st Petricci), Gorini, Gennaioli (37’ st Testerini); Pasquali, Bartoccini (20’ st Mariotti), Quadroni (29’ st Brizzi). All. Antonio Armillei.

PIERANTONIO (4-4-2): Sergiacomi; Pettinelli, Allegrucci, Montefusco, Scarlino; M. Salis (35’ st Laassiri), De Iuliis (46’ st Rondoni), Gaggioli (14’ st Y. Salis), Procacci; Fastellini, Berrettini (14’ st Cervini). All. Giacomo Bruni.

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello.

Reti: 15’ pt Montefusco (P), 23’ pt e 25’ st Gorini (S), 35’ pt Pasquali (S).

SANSEPOLCRO – Il caldissimo pomeriggio del Buitoni non fiacca le gambe e le idee al Sansepolcro, che supera in rimonta il Pierantonio e alla prima ufficiale della stagione si presenta con tre gol e altrettanti punti nella classifica del mini-girone eliminatorio della fase regionale umbra della Coppa Italia di Eccellenza. Valori non è al meglio e allora la novità proposta in formazione da Armillei è quella di Bartoccini al centro dell’attacco. Dopo un tentativo aereo di Adreani e un’uscita provvidenziale di Vassallo su Fastellini, ben servito da Michael Salis, il Pierantonio sblocca il risultato al 15’: cross dalla bandierina di De Iuliis e il giovane ex di turno, Montefusco, colpisce indisturbato di testa, infilando il pallone alla destra del portiere locale. Pronta la reazione del Sansepolcro, con Del Siena che al 19’ serve Bruschi, autore di un diagonale fuori bersaglio, ma al 23’, a seguito di un fallo al limite commesso su Quadroni, lo specialista Gorini trafigge Sergiacomi sul proprio angolo. I padroni di casa insistono e al 35’ trovano il vantaggio al termine di una pregevole azione con lancio dalla sinistra di Quadroni, velo di Bartoccini e sfera dentro l’area per Pasquali, che si gira, aggiusta il mancino e realizza con un preciso colpo rasoterra. In pieno recupero, De Iuliis pesca da fermo in area Michael Salis, ma Vassallo è attento.

Nella ripresa, caratterizzata da ritmi più blandi e con sostituzioni su entrambi i versanti, il Pierantonio non sfrutta al meglio una palla persa da Tersini, poi al 25’ i bianconeri mettono al sicuro al risultato: Gorini riceve da Gennaioli e poco fuori dei 16 metri lascia partire una botta di collo destro sulla quale Sergiacomi non può fare nulla, siglando il 3-1 e la doppietta personale.

Claudio Roselli