Sansepolcro, vietato fallire. Armillei all’esame Marchi

Archiviata nel migliore dei modi la pratica Coppa Italia, con l’accesso alla finalissima regionale del 5 gennaio, per il Sansepolcro è ora di rituffarsi nel campionato. L’Eccellenza umbra giunge alla nona giornata e dopo le iniziali cinque vittorie di fila i bianconeri hanno frenato: una sconfitta e due pareggi negli ultimi tre turni, che sono costati la perdita del primato in classifica. Urge pertanto il ritorno alla vittoria nel match che questo pomeriggio (ore 14.30) vede di scena al Buitoni il Castiglione del Lago, "cenerentola" del girone assieme al Città di Castello e affidata alla guida tecnica di un tifernate, Gualtiero Machi, che avrà il suo da fare per risolvere i problemi della formazione lacustre. Sulla carta, pertanto, il pronostico dice Sansepolcro, ma spesso il difficile viene proprio in queste circostanze e mister Armillei lo sa benissimo: le partite debbono essere vinte sul campo e i suoi ragazzi dovranno impegnarsi per ottenere tre punti che potrebbero significare molto, anche in considerazione delle sfide fra il Bastia e la capolista Pierantonio e fra Ellera e Narnese, che si giocano in contemporanea. Per l’occasione, mancherà di sicuro lo squalificato Petricci (pressochè certo il rientro in difesa di Adreani), mentre il serio dubbio riguarda Mariotti: l’attaccante si è infortunato quattro giorni fa, compare nella lista dei convocati, ma il suo impiego appare improbabile.