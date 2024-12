Sansovino si rinforza: arriva il brasiliano Leonardo Granado

AREZZOUn centravanti brasiliano per la Sansovino. La società del presidente Iacomoni, prima nel girone C di Promozione, non vuole lasciare nulla al caso e in questa sessione di calciomercato sta puntellando la rosa a disposizione del tecnico Chini. Il ds Micheli insieme a Villi e al presidente Iacomoni ha raggiunto l’accordo per portare in Valdichiana l’attaccante brasiliano Leonardo Granado, 30 anni, reduce dal campionato vinto in Eccellenza con il Siena nella passata stagione e nella prima parte di questa diviso a metà tra Rovigo e Chions (serie D). Una prima punta con trascorsi a Messina, Brindisi, Molfetta, Nardo e non solo. Tanta serie D e due partite nelle qualificazioni di Europa League con il Kukësi, formazione albanese.

Da Monte San Savino potrebbe partire a questo punto Dieme, andando quindi a ridisegnare l’attacco dopo l’addio di Miccio sostituito da Ricci. Intanto restando in Promozione il Montagnano ha liberato il portiere Tenuta e si è messo alla ricerca di un dodicesimo da affiancare a Scarpelli. Si congeda dai torellini anche Mazzoni dopo ben sette stagioni per passare al Valdichiana che ha già accolto i vari Masini, Gerardini e Bighellini. Rossetti lascia il Tegoleto e passa all’Acquaviva attuale capolista del girone di Prima categoria.

La Fortis Arezzo batte alcuni colpi in entrata. Arrivano nel club del presidente Martoglio Raffaele Rosadini, Davison Imarhiagbe e Samuel Nyame, quest’ultimo dal campionato di seconda divisione lituano come ha specificato la stessa società aretina. Lorenzo Cheli nel frattempo passa dal Pratovecchio allo Strada.

A Castiglion Fiorentino arriva un altro Brilli. Dopo Francesco, attaccante in forza alla prima squadra dopo le esperienze con Foiano e Valdichiana, ecco il padre Vittorio, allenatore con trascorsi a Montagnano e in precedenza anche Sansovino e Tegoleto. Vittorio Brilli infatti sarà il nuovo allenatore della formazione Juniores viola, pronto a esordire già domani contro l’Alberoro. Per la prima squadra invece è già tempo di pensare, dopo il passaggio del turno alla semifinale di Coppa Italia dove affronterà la Sestese (8 gennaio), alla prossima gara di campionato in casa dell’Affrico per mantenere la vetta della classifica del girone B di Eccellenza.