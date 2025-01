Sant’Agostino, basta Roda. Un gol per stendere il Reno

Sant'Agostino 1 Reno 0: Piazzi, Armaroli, Roda, Sarti, Di Bari, Pinca, Pelliello, Iazzetta, Cazzadore, Corsi, Vanzini. A disposizione: Baia, Franchi, Ceneri, Bergami, Frignani, Landi, Tassinari, Laurenti, Cinelli. All: Ricci

RENO: Miserocchi, Leone, Merciari, Frati, Bolognesi, Succi, Torino, Casadei, Fogli, De Rose, Frisari. A disposizione: Antonini, Mazzotti, Rambelli, Ravaglia, Massa, Selvatico, Filippi. All: Orecchia

Arbitro: Delucca Alessandro di Bologna

Marcatori: 13’ p.t. Roda (SA)

Note: ammoniti Vanzini (SA), Frati (R).

Il Sant’Agostino inizia il nuovo anno con una vittoria di misura. Nel turno casalingo al ‘Renato Caselli’ una prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza a ‘corto muso’ e tre punti importanti. Una formazione di casa con diversi cambiamenti. Tra questi i nuovi acquisti con i due difensori Armaroli e Cinelli, questo in panchina, mentre a supportare la zona offensiva il giovane Corsi, ex primavera del Bologna. Inoltre, si è aggiunto anche Laurenti, ex spallino, inizialmente in panchina, mentre convocato anche l’ultimo tesserato tra i ramarri, Andrea Landi, centrocampista anche lui con un passato nella Spal. La cronaca della gara vede subito i padroni di casa spingere in avanti cercando di sorprendere il Reno, già sconfitto nella prima di andata. La partita si sblocca poco dopo al 13’: su azione del Sant’Agostino e Roda a concludere di sinistro superando il portiere Miserocchi. A questo punto l’inerzia della gara sembra indirizzarsi a favore del Sant’Agostino, che ci prova sull’asse Corsi e il capocannoniere dei ramarri Cazzadore, senza a trovare la seconda rete. La formazione ospite, che perde Casadei dopo 26 minuti per infortunio, ci prova con qualche ripartenza offensiva, ma senza riuscire a finalizzare. Il primo tempo si chiude con il vantaggio dei padroni di casa, grazie alla rete di Roda. Nella ripresa i ramarri amministrano il vantaggio, con il possesso palla e provando ad impensierire la difesa romagnola ancora Cazzadore e Vanzini. Il Reno non riesce a reagire, solo qualche occasione verso la porta che non impensieriscono Piazzi. Al triplice fischio del direttore di gara ad esultare è il Sant’Agostino, che ‘muove’ la classifica rimanendo fuori dalla zona play out e salendo a metà classifica a 25 punti. Il prossimo appuntamento in campionato sarà per un turno infrasettimanale, mercoledì 8 gennaio alle 14.30 in trasferta contro il Mezzolara.

Mario Tosatti