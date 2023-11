Sant’Agostino beffato nei minuti di recupero

sant’agostino

: Costantino, Ceneri (90’ s.t. Pansini), Roda, Fiorini, Iazzetta, Gasparetto, Lenzi (74’ s.t. Giovanardi) Schiavon, Brito, Lodi (56’ s.t. Zanon), Gherlinzoni (75’ s.t. Gilli). All. Cavallari.

RUSSI: Sarini, Gualandi, Giunchi (64’ s.t. Calderoni), Bergamaschi, Dradi (90’ s.t. Santomauro), Gregorio, Adreani (56’ s.t. Bosi), Savini (64’ s.t. Manara), Marra, Salomone, Saporetti. All.: Rossi

Arbitro: Rossi sezione di Forlì

Marcatori: 3’ p.t. Brito (SA), 10’p.t. Saporetti (Ru), 45’ p.t. Gherlinzoni (SA). 95’ s.t. Salomone (Ru)

Note: ammoniti Bergamaschi, Gaparetto e Saporetti.

Un pareggio beffa all’ultimo minuto per il Sant’Agostino. Nel turno casalingo la formazione di mister Cavallari, al termine di una gara combattuta, conquista un solo punto dopo essere stata in vantaggio per metà gara. Al primo tiro in porta i ramarri passano in vantaggio. Su un calcio di punizione al 3’, traiettoria precisa in area di Schiavon, interviene di testa Fiorini e palla respinta dal portiere, interviene Brito che realizza la sua quinta rete in campionato. Al 10’ arriva subito la risposta dei romagnoli, che trovano la rete del pareggio su una bella azione sulla fascia sinistra, palla a centro area con deviazione vincente di Saporetti che supera Costantino. Un inizio di partita vivace con una botta e riposta tra le due formazioni in campo. Al 24’ azione in verticale del Russi, conclusione di Salomone respinta sul fondo da Costantino, sugli sviluppi del calcio d’angolo libera la difesa del Sant’Agostino. Al 45’ vantaggio del Sant’Agostino con un capolavoro balistico di Gherlinzoni. Il tutto nasce da un’azione insistita sulla fascia destra di Schiavon, cross in area, controllo e da posizione defilata tiro a ‘giro’ di Gherlinzoni che supera Sarini. Nella ripresa ci provano i ramarri al 60’ conclusione defilata di Ceneri deviato sul fondo dal portiere romagnolo. La risposta del Russi al 62’ con tiro in area di Marra che termine a lato. Al 65’ conclusione di Roda parata dal portiere ospite. Negli ultimi minuti all’89’ occasionissima per il Sant’Agostino, azione iniziata da Iazzetta per Gilli, palla in area per Giovanardi che calcia male. Nel recupero al 94’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo del Russi, fallo di mano in area del Sant’Agostino e calcio di rigore per i romagnoli. Sul dischetto il capitano Salomone realizza e termina la partita con il risultato di parità.

Mario Tosatti