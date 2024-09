Sant’Agostino, che colpo. Subito tre punti fuori casa

Reno

1

S. Agostino

2

RENO: Antonini, Vecchi (15’ st Ravaglia), Diallo, Merciari, Succi (15’ st Gabelli), Bolognesi, Cepa, Leone (1’ st Biondelli), Frisari (5’ st Fogli), De Rose, Filippi. A disposizione: Miserocchi, Mazzotti, Alberani, Massa, Rambelli. All.: Orecchia.

S. AGOSTINO: Costantino, Sarti, Anostini, Pellielo, Di Bari, Fiorini (30’ st Pasquini), Franchi (40’ st Ceneri), Iazzetta, Cazzadore, Cremaschi, Frignani. A disposizione: Bagnoli, Skabar, Lupusor, Roda, D’Orta, Gjoni, Sandi.

Arbitro: D’Ovidio di Bologna.

Reti: 46’ pt Cazzadore (S), 3’ st Anostini (S), 35’ st Filippi (R).

Note: ammoniti: Succi (R), De Rose (R), Alberani (R).

IL Sant’Agostino espugna Reno Sant’Alberto e porta a casa tre punti importantissimi all’esordio in campionato. Il primo tempo sembra non regalare particolari emozioni, ma nel recupero i ramarri passano in vantaggio con un improvviso e forte diagonale di Cazzadore che lascia di stucco tutti, Antonini compreso. La squadra di casa subisce il colpo ed al 3’ st il Sant’Agostino perviene al raddoppio grazie ad Anostini, lesto a risolvere una incredibile mischia nell’area dei ravennati. A questo punto la formazione di Orecchia cerca di riordinare le idee e si lancia alla ricerca del gol e lo trova grazie all’esperto Filippi al 35’ st.

Il forcing finale però non è sufficiente per i padroni di casa, che subiscono lo stop casalingo contro un ostico Sant’Agostino che, sicuramente, cercherà di crearsi uno spazio importante in questo campionato, già da domenica prossima quando riceverà tra le mura amiche il Mezzolara, mentre la Reno andrà a Conselice a giocarsi il derby contro il Sanpaimola.