Sant’Agostino in rimonta. Vanzini firma il sorpasso

2

FAENZA

1

: Costantino, Anostini, Roda, Sarti (61’ Lupusor), Di Bari, Fiorini, Frignani (75’ Franchi), Iazzetta, Cazzadore, Rizzo, Vanzini (84’ Skabar). A diposizione: Piazzi, Pinca, Maietti, Gjoni, Pellielo, Salvi. All. Bolognesi

FAENZA CALCIO: Ruffini, Tuzio (58’ Karaj), Servadei, Albonetti, Sciaccaluga, Brusi, Zani (89’ Emiliani), Bertoni (75’ Gueye), Ndiaye, Gjordumi, Ulivieri. A diposizione: Fabbri, Cappello, Samorè, Caroli, Cavolini, Dardi. All.: Matulli

Arbitro: Stefano Grillo di Modena

Marcatori: 43’ Zani (F), 54’ rig. Cazzadore (SA), 70’ Vanzini (SA)

Note: ammoniti al 13’ Brusi (F), 31’ Tuzio (F), 38’ Sarti (SA), 53’ Sciaccaluga (F), 70’ Vanzini (SA), 76’ Luposor (SA), 80’ Ulivieri (F), 83’ Anostini (SA), Gjordumi (F).

Il Sant’Agostino la ribalta e supera il Faenza. Nella sesta gara del campionato di Eccellenza al ‘Renato Caselli’ la formazione di mister Bolognesi prima passa in svantaggio e poi reagisce nella ripresa. Il primo tiro in porta è degli ospiti al 3’ Gjordumi entra in area tiro respinto in uscita da Costantino. La risposta dei padroni di casa al 10’, azione in verticale di Iazzetta per Anostini in area cross per l’accorrente Vanzini, tiro debole parato dal portiere romagnolo.

Sul fronte opposto al 21’ azione di Zani in area, supera un paio di avversari e tiro parato da Costantino. Al 35’ Cazzadore per i padroni di casa, tiro dalla tre quarti, parato in presa dal portiere. Al 43’ arriva il vantaggio dei romagnoli, su rapida azione in area di Gjordumi che libera Zani per un tiro rasoterra che supera Costantino. Al 46’ prova a reagire il Sant’Agostino, calcio piazzato di capitan Iazzetta per il colpo di testa in area di Cazzadore, deviata sul fondo da Ruffini. Si va all’intervallo con il vantaggio del Faenza.

Nella ripresa al 49’ ci prova il Sant’Agostino: Rizzo per Frignani, appoggio per Vanzini, conclusione parata in presa dal portiere. Spingono i padroni di casa, al 53’ Anostini per il tiro in corsa di Frignani, para a terra Ruffini. Al 54’ azione in area dei ramarri fallo di mano di un difensore romagnolo e calcio di rigore, dal dischetto Cazzadore che realizza la rete del pareggio. Al 68’ i ramarri vicino al vantaggio, Anostini cross da destra, Cazzadore colpisce di testa respinto sopra la traversa da Ruffini. La ribalta il Sant’Agostino.

Al 70’ lancio preciso di Fiorini per Vanzini, controllo e tiro dal limite che supera il portiere romagnolo. Finisce la partita. Il Sant’Agostino conquista tre punti importanti per la classifica.

Mario Tosatti