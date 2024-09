Sant’Agostino, pari con gol. I ramarri in testa al girone

Un pareggio che vale il primato nella fase a gironi di Coppa. Il Sant’Agostino ha pareggiato 3-3 a Castenaso, un risultato che proietta i ramarri verso il passaggio del turno. E dire che la partita era cominciata con il piede sbagliato, dopo appena 20’ i bolognesi si erano portati sul 2-0, ma al 38’ gli ospiti avevano accorciato le distanze: su azione di calcio d’angolo sponda di Pinca per Skabar che trova il diagonale vincente. Sulle ali dell’entusiasmo arriva il pareggio a stretto giro di posta per merito di Salvi, un ragazzo promettente del 2007. Al 45’ però la doccia fredda, un errore tecnico consente al Castenaso di riportarsi in vantaggio. Nel secondo tempo, proprio allo scadere, il diciottenne Ghioni si procura e trasforma il calcio di rigore per il definitivo 3-3. Per effetto di questo risultato il Sant’Agostino è in testa alla classifica a pari punteggio con il Castenaso, ma per effetto della migliore differenza reti occupa il primato in classifica. Per il passaggio del turno sarà decisiva la trasferta di mercoledì 25 (ore 15.30) a Budrio con il Mezzolara. "Sono soddisfatto dell’approccio alla gara da parte della squadra – afferma il direttore sportivo Marco Secchieroli – Abbiamo fatto molta rotazione, per far tirare il fiato ai giocatori più utilizzati finora e per mettere alla prova i tanti giovani interessanti che abbiamo a disposizione. Si sono viste giocate di rilievo ma anche molti errori". Nel frattempo il Sant’Agostino si è assicurato Alex Rizzo, un esterno offensivo del ’98, un giocatore di categoria, con trascorsi soprattutto nel girone A dell’Emilia-Romagna, con trascorsi nel Cittadella Modena, Campagnola e Pieve Nonantola. "L’operazione rientra nella sostituzione di Marco D’Orta – spiega il nocchiero del mercato ramarro – il ragazzo arrivato dalla Primavera del Napoli e dal Campobasso. L’attaccante deve rientrare a Napoli per ragioni familiari, crediamo di aver trovato in Rizzo un giocatore altrettanto bravo".

Franco Vanini