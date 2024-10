"Sant’Agostino, pari stretto"

C’erano molte aspettative in casa ramarra per la trasferta a Conselice con il Sanpaimola, aspettative frustrate dall’andamento della gara: il Sant’Agostino ha fatto sì qualcosa in più, ma non sufficiente a piegare la resistenza dei romagnoli. Nonostante il pareggio a reti bianche è stata una partita piacevole, giocata a buoni ritmi.

Cristiano Bolognesi ha potuto schierare la formazione titolare con l’eccezione di Cremaschi, che deve recuperare da una lussazione alla spalla, ma erano tornati a disposizione capitan Iazzetta, Anostini e Vanzini. In particolare il suo ritorno al fianco di Cazzadore ha permesso di ricostituire la coppia di attaccanti che tanto bene aveva fatto a Masi Torello.

Cazzadore ha costruito le occasioni migliori, non concretizzate per poco, per il resto l’attaccato biancoverde ha fatto poco in zona gol. Sanpaimola non è stata a guardare, ha provato a restituire colpo su colpo.

Si è fatta vedere dalle parti di Sorrentino soprattutto nel secondo tempo, ma il portierone del Sant’Agostino come sempre ha fatto la differenza.

Alla fine un punto non si butta mai via, ma serve a poco per la classifica, ancora nella parte destra della graduatoria. Il pareggio non soddisfa il direttore sportivo Marco Secchieroli: "Sono due punti buttati via, il pareggio ci sta stretto.

E’ stata un’ottima partita dal punto di vista difensivo, non altrettanto per quello offensivo, un settore dove dobbiamo ancora lavorare molto, anche perché siamo condizionati dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori importanti che rientravano da infortunio. Comunque sia le occasioni migliori le abbiamo avute noi, con Cazzadore e Anostini".

Domenica avrete l’occasione per rifarvi: a Sant’Agostino arriva il Faenza ultimo in classifica a zero punti., un’occasione da non fallire.

"E’ una partita difficilissima – mette le mani avanti il dirigente biancoverde – perché il Faenza arriverà agguerrito per sbloccarsi e altrettanto vogliamo fare noi".

Il Sant’Agostino nelle ultime tre partite ha totalizzato due sconfitte e un punto; le sconfitte sono state inflitte dal Mezzolara, quarta forza del campionato, due in campionato e una in Coppa, sempre con ampio margine di reti.

Franco Vanini