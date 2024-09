Sant’Agostino strappa un punto

Gambettola

S. Agostino

GAMBETTOLA: Golinucci, Marconi (1’ st Crociati), De Queiroz, Rossi, Morelli (14’ st Aloisi), Vagnarelli, Mengucci, Gadda, Bonandi (25’ pt Bernacci), Peluso (23’ pt Zabre), Mancini (30’ st Zavatta). A disposizione: Smeraldi, Signore, Difino, Zattini. All.: Bernacci.

S. AGOSTINO: Costantino, Sarti, Roda, Pinca (32’ st Salvi), Di Bari, Fiorini, Frignani, Lupusor (41’ st Ceneri), Cazzadore, Pellielo, Gjoni (1’ st Franchi). A disposizione: Piazzi, Skabar, Pasquini, Sahdi. All. Bolognesi.

Arbitro: Galligani di Pistoia.

Note: ammoniti: Rossi (G), Vagnarelli (G), Frignani (S).

PAREGGIO A reti bianche tra Gambettola e Sant°Agostino. Padroni di casa che sono costretti, dalla metà del primo tempo, a fare a meno di Bonandi e Peluso causa infortunio, ma nonostante questo, sfiora il vantaggio al 32° con un colpo di testa di Zabre che, solo in area, spreca clamorosamente. Al 45’ Frignani calcia clamorosamente addosso al portiere avversario da pochi passi.

Nella ripresa è Pinca, con un tiro dalla distanza, a rendersi pericoloso, ma è il Gambettola a cercare più spesso il gol vittoria senza riuscirci e, a pochi minuti dalla fine, colpisce un palo con Aloisi. Sicuramente giornata sfortunata per gli uomini di Marco Bernacci che, oltre a perdere due uomini fondamentali ad inizio partita, non ha avuto la dea bendata dalla sua.

C’è da dire che il Gambettola deve ancora subire una rete, e questo, per una squadra che punta in alto, è un fattore che può risultare determinante. Un punto importante quindi che viene portato a casa per i ragazzi di mister Cristiano Bolognesi. Soprattutto perché ottenuto fuori casa. E con i padroni di casa che hanno avuto due occasioni importanti per andare in vantaggio. Tre le sostituzioni che sono state compiute dall’allenatore: Salvi per Pinca, Ceneri per Lupusor e Franchi per Gjoni.

re.fe.