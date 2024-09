Sant’Agostino travolto in casa

sant’agostino

0

mezzolara

3

: Costantino, Sarti, Anostini, Pellielo, Di Bari, Fiorini (nella foto), Roda, Iazzetta, Cazzadore, Cremaschi, Frignani. A diposizione: Bagnoli, Ceneri, Skabar, Luposor, Franchi, D’Orta, Gjoni, Maietti. All. Bolognesi

MEZZOLARA: Farinella, Cocchi, Tomatis, Bungaja, Ceccarelli, Monaco, Melli, Casazza, Musiani, Karapici, Xhuveli. A diposizione: Cocchi, Gamberini, Bonenti, Cangini, Grimaldi, Salonia, Marra, Ganzaroli, Battisti. All.: Galletti

Arbitro: Enrico Lelli sezione di Cesena

Marcatori: 51’ s.t. Xhuveli (M), 74’ s.t. Karapici (M), 82’ Battisti (M)

Il Sant’Agostino cade pesantemente contro il Mezzolara. La formazione di mister Bolognesi, infatti, crolla nella ripresa subendo tre reti senza riuscire a reagire. Dopo due giornate, quindi, dopo la bella vittoria in trasferta a Reno domenica scorsa, brutto passo falso per i ramarri che rimangono così a tre punti in classifica. Una partita che è stata anche in parte condizionata dalla pioggia battente, rendendo il campo pesante per le due formazioni. Nel primo tempo le due formazioni si fronteggiano, con alcune azioni offensive, ma senza trovare la via della rete. Il Sant’Agostino prova a forzare, ma fatica ad impensierire il portiere ospite. Prevale un sostanziale equilibrio, che prosegue per tutto il tempo. Il primo parziale di gioco, quindi, si chiude con le porte inviolate, senza particolari emozioni. Nella ripresa al 51’ arriva la rete messa a segno da Xhuveli, che supera Costantino. A questo punto il Sant’Agostino prova a recuperare, cercando di raggiungere il pareggio, ma senza trovare la via della rete. Il Mezzolara ci prova con ripartenze che mettono in difficoltà la difesa dei padroni di casa. Il raddoppio al 74’ dei bolognesi con finalizzazione in rete di Karapici, che supera ancora Costantino. La partita si fa in salita per il Sant’Agostino, che non riesce a reagire al doppio svantaggio. Nella parte finale della gara all’82’ arriva anche il tris del Mezzolara con Battisti, che chiude definitivamente la partita. Al triplice fischio sono i giocatori della formazione ospite ad esultare che espugnano il ‘Renato Caselli’ con un risultato netto.

Mario Tosatti