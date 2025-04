Sant’Orso conquista la salvezza in Promozione, Fano Calcio verso la Seconda Categoria

La salvezza matematica conquistata dal Sant’Orso nel campionato di Promozione con una giornata di anticipo sulla fine della stagione regolare, e dunque senza passare per i playout grazie all’enorme differenza punti con il Barbara Monserra, penultima, concede più tempo all’esecuzione di quegli accordi che la società rossoblu aveva già definito con il Consorzio Fano Sport per la cessione del titolo sportivo in cambio di quello che il Fano Calcio lascerà alla fine del torneo, ovvero la Seconda Categoria, dato che la squadra del presidente Mei è certa della promozione. "I nostri professionisti incaricati – dice il presidente del Consorzio Fano Sport Paolo Petrucci – stanno già procedendo all’esecuzione di tutti quegli adempimenti amministrativi che sono richiesti per concludere l’operazione". Ancora qualche partita dunque, e poi il Fano Calcio è pronto a compiere il grande balzo verso la Promozione. Con la speranza anche di ritrovare i tifosi della Curva Bronco. Un invito a guardare la sostanza delle cose viene anche da Sandro Candelora, tifoso e opinionista attento alle cose granata. Dopo aver elogiato chi non ha avuto esitazioni a sposare la giusta causa del nuovo club, "l’unica opzione utile per garantire un futuro degno al calcio fanese", Sandro Candelora dice di non capire l’ostracismo manifestato dallo zoccolo duro del tifo, quello della Curva "nei riguardi di chi (il Consorzio, le istituzioni, la presidenza) ha avuto il coraggio di non scendere a compromessi. Il merito in definitiva agli occhi di qualcuno è diventato una colpa. Il tempo però è galantuomo".

s.c.