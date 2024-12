Sant’Agostino trionfa a Massa Lombarda: Cazzadore decisivo, ambizioni rilanciate

Il Sant’Agostino espugna Massa Lombarda grazie a un gol di Fabio Cazzadore, salito in doppia cifra, un risultato che consente di rilanciare le ambizioni ramarre per le posizioni di vertice e tenere a distanza i romagnoli. "Abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare, tutta cuore e determinazione – afferma Andrea Di Bari, punto di forza della retroguardia biancoverde – è stata una partita maschia, su un campo molto allentato e gibboso. Sono tre punti preziosi, un bel viatico per la trasferta a Russi di domenica prossima". In panchina a Massa c’era il nuovo acquisto Laurenti, tenuto prudenzialmente a riposo; a Russi potrebbe esordire con la nuova maglia. E’ fallito il tentativo di portare in dote a Ricci l’attaccante Malo, che ha preferito il Solarolo.

In Promozione spicca la vittoria sofferta del Mesola contro il Masi Voghiera, una delle squadre più in forma del girone. "Sono tre punti preziosissimi – tira un sospiro di sollievo il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – visto come eravamo messi, con tante assenze, cui si sono aggiunte quelle di Telloli e Crosara, che si sono infortunati durante la partita e l’espulsione di Minarelli alla mezz’ora del secondo tempo. E’ stata una partita dai due volti: dominata nel primo tempo, nella ripresa ci siamo complicati la vita commettendo un fallo da rigore stupido, che ci ha costretto a difenderci in dieci. Siamo stati bravi a stringere i denti".

La vittoria consente di tenere a distanza le concorrenti Valsanterno, Lagaro e Comacchiese, con quest’ultima che non è andata oltre il pareggio in casa con l’Atletico Castenaso. Ha perso la X Martiri, sconfitta a domicilio dal Monte San Pietro per 3-1, e dire che era si era portata in vantaggio. I biancazzurri potranno consolarsi con l’arrivo di bomber Vaccari, che avrà il compito di rimpiazzare l’infortunato Evali.

Dopo due vittorie di fila il Consandolo cade a Portomaggiore, nel derby con la Portuense. Il presidente Luigi Maggi ha dei rimpianti: "Non meritavamo di perdere, era una partita da pareggio, abbiamo giocato male entrambi. La Portuense ha avuto il merito di far gol, mentre noi abbiamo subito un gol evitabile su calcio di punizione dal limite". Buone notizie per il club rossoblù: il Comune di Argenta finalmente ha fornito la tanto attesa tribunetta, una struttura mobile da circa 100 posti, che sarà montata nell’impianto di via Napoli lunedì 23. Tre punti anche per il Casumaro, che sbanca Corticella per 3-0 e si porta a centro classifica: la cura Rambaldi sta dando evidentemente buoni frutti, e infine pari della Comacchiese a Castenaso.

Franco Vanini