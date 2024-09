Sante Alfonsi, tecnico dei rossoblù. "Ragazzi, dobbiamo svegliarci»

Salvo sorprese dell’ultimo momento, la Civitanovese scenderà in campo senza Stefano Spagna nel match delle 15 odierne contro il Roma City. L’attaccante ha avvertito un lieve fastidio a una gamba: nulla di preoccupante, ma al momento meglio non rischiarlo al Riano Athletic Center. Il resto è affidato alle scelte del tecnico Sante Alfonsi che, a parte il centravanti, avrà tutti a disposizione. L’allenatore chiede un atteggiamento migliore dopo le sconfitte con L’Aquila e Atletico Ascoli: "in settimana – sono le parole del tecnico alla vigilia del match - ho detto ai ragazzi che se abbiamo 0 punti significa che stiamo facendo poco, io per primo. Sapevamo che il campionato sarebbe stato duro, ci siamo resi fin da subito che dobbiamo svegliarci. Dobbiamo mettere in campo tutta la rabbia maturata dopo domenica scorsa". Sulla fascia destra è ballottaggio tra Franco e Riggioni, mentre in mediana il dubbio riguarda chi tra capitan Visciano e il neo arrivato Capece partirà dal primo minuto, perché largo potrebbe esserci Pierfederici.

La squadra è partita alla volta di Riano nel primo pomeriggio di ieri da piazza XX Settembre, dove è stato presentato il nuovo pullman su cui spiccano stemma e colori sociali del club. I tifosi invece lo faranno oggi e saranno 99, in base ai tagliandi disponibili. "Il Roma City – spiega Alfonsi - è una squadra organizzata, da due anni ha lo stesso allenatore, che fa giocare benissimo le squadre. Infatti, l’anno scorso hanno portato a termine un ottimo campionato (quinto posto, ndr) e ora vorranno ripetersi. Non sono partiti come desideravano: stavano vincendo la prima in casa 2-0, poi hanno subito la rimonta del Sora. Domenica scorsa hanno disputato un’ottima prova a Teramo e forse meritavano qualcosa in più. Dispongono di giocatori esperti come Gelonese e Barberini, ex Samb". I capitolini vantano un solo punto in più dei rivieraschi: nelle fila arancioblù i dubbi riguardano l’attaccante Camilli e il centrocampista offensivo Teraschi, che tuttavia dovrebbero tornare disponibili. Questa la considerazione che il tecnico dei romani Agenore Maurizi ha dei rivali: "la Civitanovese – ha affermato - ha ottenuto due ottimi risultati in Coppa e due sconfitte immeritate in campionato. È una gara che nasconde insidie". La partita con Roma City potrà essere seguita sul link disponibile sulla pagina Facebook del Roma City.

La probabile formazione della Civitanovese: Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Cosignani; Visciano, Domizi, Pierfederici; Buonavoglia; Padovani, Brunet.

Francesco Rossetti