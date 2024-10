Sarzana si arrende al Cgc. Amaro debutto casalingo

SARZANA

1

CGC VIAREGGIO

3

HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi, Rubio, Illuzzi, Ortiz, Mattugini C, De Rinaldis, Tognacca, Angeletti, Venè. All. Festa.

GB MEC CGC VIAREGGIO: Gomez, Rosi, Cinquini, Muglia, Lombardi, D’Anna, Mura, Raffaelli A., Puccinelli, Torre - All. Cupisti

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate Brianza e Sergio Nicoletti di Castelgomberto

Marcatori: 1° tempo: 2’33” Muglia (tir.dir) (Cgc). 2° tempo: 13’46” Raffaelli (Cgc), 16’25” Ortiz (tir.dir) (Sar), 24’58” D’Anna (porta vuota) (Cgc

Espulsioni: 1° tempo: 2’33” Rubio (2’)

SARZANA – Amaro debutto casalingo in campionato per l’Hockey Sarzana, battuto fra le mura amiche dal neopromosso Cgc Viareggio allenato dall’ex rossonero Cupisti. La gara si infiamma subito e dopo appena 2 minuti Rubio atterra Muglia lanciato in contropiede: gli arbitri concedono giustamente il tiro diretto che viene trasformato dal goleador bianconero.I padroni di casa replicano soprattutto con le conclusioni di Ortiz ma Gomez fa subito buona guardia. Il Sarzana insiste nelle manovre offensive ma gli ospiti reagiscono puntualmente. Un minuto dopo tra i bianconeri subentra Mura e a seguire Raffaelli che al 14’ raddoppia trafiggendo il portiere rossonero Corona. La squadra viareggina commette qualche fallo di troppo e al 19’10” si trova a quota 9 nei falli di squadra. Il match prosegue con alterni capovolgimenti di fronte, il Sarzana non riesce a trasformare (al decimo fallo del team ospite), un tiro diretto con Illuzzi e la prima frazione termina con gli ospiti in vantaggio per 2-0.

La ripresa si apre con il palo colpito da Rubio dopo 90 secondi; i rossoneri insistono con Ortiz ma Gomez respinge con bravura le due conclusioni dell’attaccante rossonero. Al 7’ il Cgc Viareggio si rende pericoloso con Cinquini, gara prosegue con i padroni di casa che insistono nelle manovre offensive alla ricerca del recupero: la squadra di Cupisti fa sempre buona guardia e respinge gli attacchi di casa. Al 9’ Gomez compie un doppio miracolo su conclusione di Rubio e di Mattugini. Al 16’ il Cgc commette il quindicesimo fallo di squadra e il conseguente tiro diretto realizzato da Ortiz illude i padroni di casa, che subiscono però la terza rete di D’Anna proprio sul finale.