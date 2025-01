Sasso Marconi e Progresso non si fanno male. Nella ripresa Jassey risponde a Ferraresi

di Nicola BaldiniSASSO MARCONIPareggio di misura nell’atteso derby salvezza tra Sasso Marconi e Progresso che ha aperto il ritorno del campionato di serie D. Succede tutto nella ripresa: al vantaggio ospite firmato Ferraresi ha risposto Jassey poco dopo la mezz’ora.

Nei primi minuti, le due squadre danno vita a dei bei duelli a metà campo e, per assistere alla prima occasione da gol, occorre attendere il 10’: è Bellisi, su un disimpegno errato della difesa locale, a lasciar partire una conclusione che manca di un soffio l’incrocio dei pali.

Al 25’, un pericolosissimo tiro-cross di Geroni viene respinto con un po’ di affanno dalla retroguardia ospite e, sul ribaltamento di fronte, Finessi fa il vuoto sulla sinistra e, giunto al limite dell’area, scocca un destro che sfiora la traversa.

A inizio ripresa, la sfida giunge a una svolta quando i padroni di casa restano in inferiorità numerica per una gomitata di Cinquegrana a Maltoni che il direttore di gara decide di punire con il rosso.

Galvanizzato dall’uomo in più, il Progresso inizia a premere con ancora maggiore continuità e, al 18’, i rossoblù trovano il gol del vantaggio: sugli sviluppi di uno schema su corner, Pinelli tocca per Matta che, dopo essersi liberato di un avversario, lascia partire un cross che Ferraresi è bravissimo a trasformare in gol con una pregevole girata volante.

Nonostante lo svantaggio e l’inferiorità numerica, il Sasso Marconi non demorde e, alla mezz’ora, riesce a trovare il pari: su un corner dello specialista Geroni, Jassey sorprende tutti sul primo palo e, con un preciso inserimento, infila l’angolo con un bel colpo di testa. Al 32’, il Progresso si divora una nitidissima palla-gol per il nuovo vantaggio: il neoentrato Florentine si presenta a tu per tu con Celeste, ma gli calcia clamorosamente addosso. Nel finale, l’arbitro ristabilisce la parità numerica spedendo anzitempo negli spogliatoi Ferraresi per doppio giallo.