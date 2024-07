Sbaffo torna sui suoi passi: "Resto alla Recanatese"

Alessandro Sbaffo resta alla Recanatese: una decisione di cui si era avuto sentore nei giorni scorsi perché, a volte anche i silenzi, vanno interpretati, magari facendo ricorso a buone dosi di sensibilità. Dunque il comunicato di ieri, in fondo non è così sorprendente: "due settimane fa – scrive il capitano – avevo trovato un accordo con il presidente Massi ed il direttore De Angelis per vestire la maglia della Samb, squadra con un innegabile fascino senza tempo. Ringrazio tantissimo per la fiducia riposta in me e per la grande opportunità, ma devo tornare sui miei passi e sulla mia decisione ha inciso anche l’ipotetico problema burocratico. Dopo una retrocessione ed una non riammissione (avvenute in modo traumatico, sportivamente parlando) mi sento, in questo momento, di continuare a dare il mio contributo alla causa giallorossa. Scusatemi!".

Sulle motivazioni profonde che hanno portato a questa decisione si possono solo fare supposizioni: la scelta, di sicuro, è stata fondamentalmente di "cuore" perché comunque, nelle corde del calciatore e dell’uomo, le quattro stagioni (e che stagioni…) trascorse al fianco della triade Guzzini-Camilletti-Cianni hanno lasciato un’impronta notevolissima. Lasciare poi dopo il pesantissimo e duplice "schiaffo", riportato anche nella nota, non sarebbe stato in linea con il personaggio che comunque si è sempre caratterizzato per essere un trascinatore, uno che non molla mai, Pesaro docet. Oltre ai dirigenti ed ai tifosi immaginiamo che ad essere tra i più soddisfatti sia l’allenatore Giacomo Filippi che potrà dunque contare su un tuttocampista che, particolare non trascurabile, nella sua ultima annata tra i Dilettanti, mise a segno 23 reti, non una bazzecola.

La nuova squadra che avrà il complesso compito di lottare ai vertici, sarà costruita quindi prendendo spunto da questa importante novità ed anche dal punto di vista tattico qualche ulteriore "ragionamento" dovrà essere fatto. Anche per Melchiorri e D’Angelo, a quanto è dato sapere, si è in dirittura d’arrivo e finalmente da oggi si potrà accedere, telematicamente, al portale riservato alle Società per completare le procedure burocratiche richieste per il tesseramento.

I tasselli ancora da completare sono ovviamente ancora molteplici ed è comunque un lavoro arduo allestire un organico davvero competitivo ma vuoi mettere farlo avendo, parafrasando un vecchio slogan, due tigri del genere nel motore?

Andrea Verdolini