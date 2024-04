Scalese e Balconevisi salve in A1. Play-off di A2, ultimo turno decisivo

A festeggiare la salvezza nella serie A1 del campionato di calcio Uisp Empoli Valdelsa sono Scalese e Balconevisi. A retrocedere insieme a Corniola e Cerreto Guidi, invece, Montespertoli e Piaggione Villanova. Dopo i successi dell’andata ad entrambe è stato sufficiente pareggiare al ritorno. Sotto per effetto della rete di Paciscopi, la Scalese la ribalta con Carmignanto e Costagli prima del definitivo 2-2 di Paciscopi. Nell’altra sfida un guizzo di Macaione in apertura illude il Piaggione Villanova, ma l’1-1 di Chiavacci vale la tranquillità per il Balconevisi. In A2, invece, dopo il Malmantile United le altre tre qualificate alle semifinali play-off se decideranno negli altrettanti scontri diretti del prossimo weekend.

Serie A1, Play-out ritorno: Scalese-Montespertoli 2-2; Balconevisi-Piaggione Villanova 1-1.

Coppa Uisp, girone F: Stabbia-La Serra 0-1; Castelnuovo-Certaldo 3-0. Classifica: Castelnuovo 6; La Serra e Certaldo 3; Stabbia 0. Prossimo turno – Sabato: La Serra-Certaldo (14.30, La Serra); Stabbia-Castelnuovo (15, Stabbia). Girone G: Rosselli-Sovigliana 5-0. Classifica: Rosselli e Casenuove Gambassi 3; Sovigliana 0. Prossimo turno – Domani: Casenuove Gambassi-Sovigliana (21.15, Gambassi). Girone H: Limitese-Strettoio Pub 2-2. Classifica: Strettoio Pub 4; Limitese 1; Casotti 0. Prossimo turno – Sabato: Casotti-Limitese (15, San Romano). Girone I: 4 Mori-Bassa 0-1. Classifica: Le Cerbaie e Bassa 3; 4 Mori 0. Prossimo turno – Sabato: Bassa-Le Cerbaie (14.30, Gavena).

Serie A2, play-off girone L: Massarella-Malmantile United 3-2. Classifica: Malmantile United 9; Massarella 4; Botteghe 1. Prossimo turno – Sabato: Botteghe-Massarella (14.30, Le Botteghe). Girone M: Boccaccio-Unione Valdelsa 4-1. Classifica: Boccaccio 7; Brusciana 6; Unione Valdelsa 1. Prossimo turno – Domani: Brusciana-Boccaccio (21.30, Montelupo Graziani). Girone N: Pitti Shoes-Martignana 0-4. Classifica: Martignana 9; Valdorme 6; Pitti Shoes 0. Prossimo turno – Domani: Martignana-Valdorme (21.15, Vinci). Girone O: Vinci-Sciano 3-1. Classifica: Sciano 6; Catenese e Vinci 4. Prossimo turno – Lunedì: Sciano-Catenese (21.30, Certaldo sussidiario).

Coppa Amatori, girone P: San Pancrazio-YBPD United 2-1; Real Pavo-San Quirico 0-3; Team Arcogas-Mastromarco 1-2. Riposava: Borgano. Classifica: San Quirico 10; Mastromarco 9; Real Pavo e San Pancrazio 6; Borgano e YBPD United 4; Team Arcogas 2. Prossimo turno – Sabato: San Pancrazio-Real Pavo (15, San Pancrazio). Lunedì: Borgano-YBPD United (21.15, San Baronto); Mastromarco-San Quirico (21.15, Larciano). Girone Q: Molinese-Ortimino 1-0; San Casciano-Monterappoli 3-3; Spicchiese-Ponte a Elsa 1-1. Riposava: Cambiano United. Classifica: Molinese 12; Spicchiese 8; Cambiano United e Ponte a Elsa 5; Monterappoli e Oritmino 4; San Casciano 2. Prossimo turno – Domani: Cambiano United-Ortimino (21.30, Cambiano). Sabato: Spicchiese-Molinese (14.30, Petroio). Lunedì: San Casciano-Ponte a Elsa (21.30, San Casciano val di Pesa).

Si.Ci.