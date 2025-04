Scandicci 2025-26: Lorenzo Vitale nuovo direttore sportivo per la Serie D

La tanto attesa seconda mossa dello Scandicci 2025-26 è arrivata. Ieri, la società del patron Fabio Rorandelli, dopo la riconferma del tecnico Mirko Taccola per la prossima stagione di Serie D, ha fatto un altro passo, ingaggiando il direttore sportivo Lorenzo Vitale. Questa new entry dell’area tecnica prende il posto di Claudio Davitti che torna a ricoprire il ruolo di direttore generale, è già al lavoro per allestire la squadra per la serie D.

"Sono soddisfatto di questo ritorno fra i Blues del patron Fabio Rorandelli – afferma il diesse Lorenzo Vitale – dove ho un bel ricordo prima da giocatore e poi da dirigente. E’ una società dove ci sono grandi motivazioni per poter lavorare con soddisfazione. E’ la terza volta che torno a far parte della famiglia dello Scandicci, sono felicissimo di esser a fianco dell’amico direttore generale, Claudio Davitti che vanta una grande esperienza professionale. Assieme collaboreremo per la nuova stagione completamente diversa, dove saranno importanti l’entusiasmo e la passione dei nostri tifosi, che spero siano sempre più numerosi per dare maggior sostegno alla squadra".

Chi è Lorenzo Vitale? Figlio d’arte, personaggio conosciutissimo nell’ambiente calcistico, messa da parte la carriera calcistica ha iniziato quella di direttore sportivo nel Fiesole Caldine fino al 2013, approdando la prima volta nei Blues fino al 2014. Successivamente ha collaborato con la Fortis Juventus e l’anno successivo è tornato a far parte dello Scandicci, campionato 2016-18. E’ stato anche direttore sportivo dell’Aglianese e nella stagione scorsa del San Donato Tavarnelle.

Giovanni Puleri