Scandicci e Sinalunghese pareggiano 1-1: Sabatini risponde a Redi

SCANDICCI

SINALUNGHESE

SCANDICCI: Fedele, Poli, Frascadore (87’ Paoli), Orselli (46’ Gasparini), Menini, Sabatini, Caggianese, Viligiardi (58’ Saccardi, 90’ Grottelli), Del Pela, Sinisgallo, Corsi T. (76’ Corsi M.). Allenatore Taccola.

SINALUNGHESE: Marini, Meoni, Bardelli, Palacio, Ferrante, Celestini, Redi (91’ Dieme), Salvestroni, Stefanazzi (76’ Tacchini), Bucaletti, Landi (76’ Parri). Allenatore Testini.

Arbitro Macca di Pisa.

Reti: 2’ Redi, 33’ Sabatini.

SAN CASCIANO – Si comincia col ‘Pasillo de Honor’ che la Sinalunghese concede ai campioni del girone B di Eccellenza toscana. Al fischio d’inizio i senesi abbandonano però le cortesie, dimostrando tutta l’emergenza della loro situazione di classifica che li obbliga a fare punti, con un orecchio agli altri campi. Già dopo 40 secondi Fedele si deve impegnare a terra per respingere un tiro di Stefanazzi. Passa meno di un minuto, cross di Palacio dalla destra, colpo di testa ravvicinato di Bucaletti, Fedele respinge come può, palla sui piedi di Redi che nell’area piccola deve solo spingere in rete. Lo Scandicci fatica a reagire ma quando lo fa è molto pericoloso: 23’ Sinisgallo mette con precisione la sfera sulla testa di Del Pela, stacco imperioso del centravanti scandiccese ad anticipare Marini ma la palla si stampa sulla traversa. Al 33’ arriva il pari: bel traversone di Caggianese sul secondo palo, inserimento di Sabatini che di testa segna. Inizio ripresa e la Sinalunghese spinge sin da subito come nel primo tempo: pericoloso cross di Stefanazzi sul quale Fedele blocca a terra ma soprattutto Redi che s’invola ed a tu per tu con Fedele si fa ribattere il tiro dal portiere scandiccese. Al 50’ annullato un goal a Del Pela per fallo su Celestini. Al 54’ Caggianese serve Del Pela che sull’uscita di Marini centra il secondo legno scandiccese. Il pareggio, in fondo, va bene a tutti, soprattutto alla Sinalunghese che così disputerà i play out contro l’Antella.