Scandicci-Pontassieve promette gol e spettacolo

Alle 14,30 si giocano le gare della 14ª e 16ª giornata, penultimo turno del girone di andata. Ieri, si è giocato l’anticipo Valentino Mazzola-Siena (0-3). Riposa Foiano. Queste le gare oggi.

Girone A

Lanciotto Campi-Ponte Buggianese (arbitro Giovanili di Arezzo). Il Lanciotto dovrà fare a meno di Esposito Goretti, Zocco e Pisapia.

Girone B

Audax Rufina-Lastrigiana (arbitro Boeddu di Prato). Al "Bresci" fari puntati sulla Rufina impegnata a riassaporare la vittoria puntando sul bomber Tanini. Bianconeri di casa privi di Fumelli e Cosimo Somigli, Lastrigiana di Gambadori si presenta al completo.

Baldaccio Bruni-Firenze Ovest (arbitro Polizzotto di Palermo). Trasferta molto delicata per l’Ovest di Gardellin priva di Zefi. A Bourezza & C il compito di scardinare la porta aretina. Mercoledì l’Ovest affronterà la semifinale di Coppa Italia.

Castiglionese-Fortis (arbitro Montevergine di Ragusa). Dopo cinque pareggi consecutivi, la Castiglionese di Fani al "Faralli" vuole tornare ai tre punti. Alla Fortis di Magera servirà prudenza e saggezza nelle finalizzazioni con i vari Oitana, Serotti, Parrini e Mearini. Rientra Marucelli (nella foto), assente Calzolai.

Rondinella-Asta (arbitro Bulletti di Pistoia). Dopo due battute d’arresto per la Rondine è tempo di tornare a volare. Con il rientro del difensore Ciardini, Francini può disporre di tutto il gruppo compreso i nuovi arrivati, Ferrmaca e Minischetti.

Scandicci-Pontassieve (arbitro Mascelloni di Grosseto). Scandicci senza Frascadore, La Rosa e Vezzi. Il Pontassieve che torna in gioco dopo il turno di sosta, non avrà Gabbrielli. In arrivo un centrocampista argentino.

Signa-Sinalunghese (arbitro Rosania di Finale Emilia). I canarini di Scardigli privi di Capochiani squalificato.

G. Puleri