Scandicci torna a correre. E’ il momento di Del Pela

Niccolò Del Pela è il bomber del momento, per la fortuna dello Scandicci e del presidente Rorandelli. La carta vincente che il tecnico Ventrice pesca dal mazzo per risolvere gare complicate. Come quella contro il coriaceo Valentino Mazzola: doppietta, vittoria e classifica marcatori sempre più pingue nel girone B. Sono 14 gol, con quattro doppie marcature e tre rigori. Insieme ai gol di Poli, Cito e La Rosa lo Scandicci ha ricominciata la corsa al secondo posto, dietro alla capolista Siena.

"Alcuni infortuni (La Rosa e Menini con Giacomantonio ancora out, ndr) ci hanno fatto rallentare la corsa - dice Del Pela -, ma anche vero che in certe partite non siamo stati perfetti. Abbiamo ritrovato la compattezza di gruppo che ci sta dando la forza per dare il massimo. A parte il Siena che sta facendo un campionato a parte, lo Scandicci ha dei valori per essere protagonista fino alla fine. Personalmente vorrei arrivare in cima alla classifica marcatori a fine stagione".

Sul quale sia stato il gol più spettacolare, non ha dubbi: "Quello contro la Rondinella in semirovesciata". I pericoli per arrivare in fondo sono tanti: "Signa, Terranuova, con l’aggiunta del Mazzola e Colligiana". Su quest’ultima Del Pela ha una sua idea: "Me l’aspettavo diversa, ai livelli del Terranuova". E ora testa all’anticipo a Foiano: "Difficile, contro una squadra che sta recuperando terreno per rientrare nei play off".

Giovanni Puleri