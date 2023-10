"Scarpuzza Doppietta: Junior Corticella vince il Derby Bolognese"

Una doppietta di Scarpuzza permette allo Junior Corticella di espugnare 2-0 il terreno di gioco del Trebbo di Alessandro Valtorta nell’atteso derby bolognese, anticipo della nona giornata di Promozione. Alle 14,30 di oggi scenderanno in campo le altre sei compagini di casa nostra che militano nel girone C. L’Osteria Grande di Vito Melotti, seconda in classifica a una sola lunghezza dalla capolista Mesola, ospiterà la Portuense mentre l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni, in piena zona playoff, affronterà tra le mura amiche la sorpresa Consandolo. Match casalinghi anche per il Felsina di Alessandro Ansaloni che, reduce da un paio di battute a vuoto, se la vedrà con la Comacchiese e per l’Msp di Giuseppe Brunetti che, dopo il recente ko di Castel Bolognese, cercherà di riscattarsi col Fontanelice. Uniche due bolognesi a giocare fuori il Fossolo di Leopoldo Santaniello e l’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi: i primi saranno di scena sul campo della Valsanterno, i secondi faranno visita al Solarolo.