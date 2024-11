Scatto di orgoglio, la Fezzanese torna a far punti. Il pareggio a Montevarchi ridà fiducia ai verdi

Montevarchi

0

Fezzanese

0

AQUILA MONTEVARCHI: Testoni, Picchi (64’ Sesti), Orlandi, Priore, Carcani, Martinelli, Artini (94’ Bigazzi), Saltalamacchia (60’ Borgia), Casagni (80’ Ciofi), Franco, Boncompagni (71’ Zhupa). (A disp. Conti, Sturli, Ficini, Rufini). All. Lelli.

FEZZANESE: Pucci, Salvetti, Selimi, D’Alessandro (80’ Del Bello), Giammarresi, Masi, Beccarelli, Scieuzo, Campana (71’ Giampieri), Lunghi, Stradini (71’ Mariotti). (A disp. Calò, Loffredo, Bordin, Martera, Fiori L., Sacchelli). All. Ruvo.

Arbitro: Carrisi di Padova (assistenti Ielo di Pesaro e Di Berardino di Teramo).

MONTEVARCHI – La Fezzanese interrompe finalmente la serie di ben sette sconfitte consecutive, pareggiando 0-0 al ’Brilli Peri’ di Montevarchi. Prestazione collettiva maiuscola da parte della compagine di Alberto Ruvo costretto, a fronte delle numerose assenze, a schierare una squadra molto giovane che comunque ha dimostrato determinazione, concentrazione e soprattutto attenzione difensiva sfiorando addirittura il successo in un campo molto difficile come quello dei valdarnesi.

Risultato positivo che dà speranza e fiducia ai verdi, peraltro sempre ultimi in fondo alla classifica. In avvio al 5’ i fezzanoti hanno una clamorosa occasione per passare in vantaggio con Lunghi che in acrobazia supera il portiere, ma Artini salva sulla linea di porta. Al 15’ Boncompagni salta due avversari e calcia dal limite con palla che però esce. Al 21’ ancora Boncompagni smarca Carcani con tiro di quest’ultimo che è neutralizzato da Pucci. Al 25’ Casagni salta Salvetti e fa partire una pericolosa conclusione che sfiora il palo. I restanti minuti del primo tempo vedono una costante anche se sterile proiezione offensiva dei rossoblù di casa che calciano però verso la porta avversaria solo in due occasioni con Carcani e Priore non trovando lo specchio della porta. Ad inizio ripresa Pucci devia in angolo una punizione di Orlandi. Dal corner seguente è provvidenziale la respinta di D’Alessandro sul tiro da sottomisura di Casagni. Al 51’ nessun compagno sfrutta il bel cross di Scieuzo con uscita a vuoto di Testoni. Al 55’ bella triangolazione Scieuzo-D’Alessandro-Campana con tiro di quest’ultimo che esce di poco. Al 61’ Scieuzo ruba palla e con un gran tiro calcia a lato di pochissimo. Al 68’ è bravo Pucci a deviare il diagonale del neoentrato Sesti. Al 78’ Carcani, servito dal subentrato Zhupa, coglie la traversa. Al 95’ Lunghi impegna severamente Testoni. Paolo Gaeta