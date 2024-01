Schedina confidential. Il primo pronostico del 2024 tocca a Bruzzi Alieti

Il girone di andata del campionato di Serie B 2023-24 si è concluso con i pronostici di Liviana Ratti del club Orgoglio Spezzino che ha azzeccato due risultati della schedina Spezia’s Confidential, in ricordo del giornalista de La Nazione Rino Capellazzi.

In classifica si conferma al comando il sestetto composto da Tutti pazzi per le Aquile, ASC Community, Avamposto Bianconero, Noi Sonà per le Aquile, Cavatorti e Romito a cinque punti; secondi Fedelissimi, Riviera e Alta Fedeltà (4); terzi Fuori di Spezia, Belini Frizzanti, Aquile Riomaggiore e Vecchia Guardia (3); quarti Orgoglio Spezzino, Bragazzi e Pucciarelli (2).

Pronostica la 20ª giornata Cesare Bruzzi Alieti, segretario del club Alta Fedeltà: Bari-Ternana 1, Catanzaro-Lecco 1, Cittadella-Palermo 2, Como-Spezia X2, Cremonese-Cosenza 1, Modena-Brescia X, Parma-Ascoli 1, Pisa-Reggiana 1, Sudtirol-Feralpisalò X2, Venezia-Sampdoria X2.