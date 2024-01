SCHEDINA SPEZIA’S CONFIDENTIAL. Bruzzi Alieti ne indovina tre per l’Alta Fedeltà. Ora è il turno di Gabriele Pierini dei ’Frizzanti’

Il turno precedente, prima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2023-24, è stato pronosticato da Cesare Bruzzi Alieti del club Alta Fedeltà che ha centrato tre risultati della schedina Spezia’s Confidential in ricordo del giornalista de ’La Nazione’ Rino Capellazzi, a cura del figlio Gian Luca.

In classifica balza al comando l’Alta Fedeltà con 7 punti; segue il sestetto composto da Tutti pazzi per le Aquile, ASC Community, Avamposto Bianconero, Noi Sonà per le Aquile, Cavatorti e Romito (5); terzi Fedelissimi e Riviera (4); quarti Fuori di Spezia, Belini Frizzanti, Aquile Riomaggiore e Vecchia Guardia (3); quinti Orgoglio Spezzino, Bragazzi e Pucciarelli (2).

Pronostica la 21ª giornata Gabriele Pierini del gruppo Belini Frizzanti: Ascoli-Bari 2, Cosenza-Venezia 2, Feralpisalò-Catanzaro X2, Lecco-Pisa X, Palermo-Modena 1, Reggiana-Como 2, Sampdoria-Parma X, Spezia-Cremonese 1X, Ternana-Cittadella X2, Brescia-SudTirol1.