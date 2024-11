Prato, è addio con Sciannamè

Prato, 7 novembre 2024 - Continuano le turbolenze in casa Prato. Così come continua la rivoluzione, ormai in atto da settimane. Dopo l'avvicendamento in panchina fra Maurizio Ridolfi e Marco Mariotti, l'addio del direttore sportivo Gianluca Berti, ecco anche la separazione da Claudio Sciannamè, che non ricoprirà più il ruolo di coordinatore tecnico dei lanieri, che lo hanno sollevato dall’incarico. "La fine dell’esperienza in biancazzurro di Sciannamè arriva comunque in un clima di cordialità con i vertici societari lanieri, che gli rinnovano la stima e l’apprezzamento per il lavoro svolto sia da calciatore che da dirigente nella famiglia biancazzurra - fa sapere il club presieduto da Stefano Commini - A Claudio vanno i migliori auguri per il futuro professionale". Sciannamè saluta quindi dopo poco più di una stagione da dirigente e dopo aver collezionato 126 presenze da calciatore (in cinque annate) del Prato, squadra di cui è stato anche capitano.

Contestualmente, la società laniera ha anche reso nota la rescissione consensuale del contratto con Simone Perugi. Arrivato questa estate dall’Aglianese, nel corso di questa prima parte di stagione il centrocampista aveva totalizzato due presenze in campionato e una in coppa di serie D, tutte da subentrato. Adesso arriva l’accordo che lo lascia libero di trovare una nuova squadra, che sarà la Zenith Prato.