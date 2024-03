Scintille Siena-Signa. Il presidente Ballerini:: "Comportamenti gravi"

In relazione alla gara di Eccellenza, girone B Siena-Signa terminata 1-1 conclusasi in un clima rovente, il Signa del presidente Ballerini tiene a specificare quanto è accaduto dopo il fischio finale della gara. "Innanzitutto preme sottolineare che i tesserati del Signa 1914 hanno sempre tenuto comportamenti educati e rispettosi dei valori di questo sport, tanto è vero che da diversi anni siamo tra le prime 5 squadre a livello regionale nella classifica fair play. Purtroppo domenica i sostenitori del Signa tra cui donne, nonni e bambini, sono stati oggetto di offese talmente gravi da non permettere l’uscita dagli spalti se non dopo ore e scortati dalle forze dell’ordine; stessa sorte è toccata anche ai nostri tesserati".

"Il Signa – conclude il presidente – intende esprimere con forza il proprio rammarico e disappunto per quanto accaduto". Al riguardo la Questura di Siena è al lavoro per vagliare la documentazione, comprese le immagini, e prendere provvedimenti nei confronti di coloro che hanno provocato turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

G. Puleri