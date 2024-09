Scivolone Castelfiorentino. Il San Miniato la sfanga

CASTELFIORENTINO UNITED

0

SAN MINIATO

1

CASTELFIORENTINO UNITED: Iacoponi, Maltinti, Benedettino (85’ Locci), Calonaci, Pisaneschi, Sebastiano (80’ Leoncini), Nidiaci (70’ Duranti), Bagnoli (65’ Koceku), Mirashi, Chiti, Mori (70’ Milanesi). A disp. Neri, Castaldi, Bruni, Leoncini, Reale. All. Scardigli.

SAN MINIATO ROMAIANO: Colucci, Calvetti, Nuti, Marconcini, Laniyonu, Mori, Pacciani, Giani, Nassi, Borgioli, Zini. A disp. Fiornovelli, Bettarini, Bruchi, Capocchini, Freschi, Lelli, Lenti, Perrotti, Taverni. All. Valori.

Arbitro: Scardigli di Livorno.

Rete: 43’ Giani.

CASTELFIORENTINO

Un gol al tramonto del primo tempo costa caro al Castelfiorentino United, che nel debutto in Coppa Italia Promozione non riesce più a rimontare il San Miniato Romaiano. Nel primo tempo, oltre ad un colpo di testa poco fuori di Nassi, gli ospiti trovano il gol partita al 43’ con Giani sugli sviluppi di un corner. I padroni di casa, invece, ci vanno solo vicini per ben tre volte con Mirashi (grande intervento di Colucci), Nidiaci (destro fuori di poco) e Mori che coglie in pieno la traversa con la palla che rimbalza vicino alla linea di porta e torna in campo. Nella ripresa si gioca poi nella metà campo sanminiatese, ma i ragazzi di Scardigli non riescono a sfondare. Adesso, il 18 settembre i valdelsani andranno in casa del San Miniato Basso per la seconda giornata del triangolare.