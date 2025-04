Scontro decisivo alla Fossa dei Leoni: Fivizzanese contro Atletico per il primato

La domenica numero 29 è davvero intrigante. Alla “Fossa dei Leoni“ a Carrara, c’è la regina del campionato di Seconda Categoria Fivizzanese, medicei ospiti dell’Atletico diretto da Augusto Secchiari, mentre a Remola, il San Vitale, che ha un piede in area playoff, affronta dalle 15,30 la seconda realtà del torneo Carrarese Giovani che chiede strada per continuare ad inseguire l’obiettivo di raggiungere sul tetto più alto la Fivizzanese. "Niente scherzi – ha detto il tecnico dei gialloblù Incerti –. Il San Vitale rappresenta una tappa importante e al tempo stesso molto difficile sul nostro cammino. Arrivati a 180’ minuti dalla fine della regular season non abbiamo alternative se non quella di vincere".

Ritornando alla gara della “Fossa“, l’allenatore dei medicei Duchi sta facendo di tutto esorcizzare questo testacoda. Una partita che potrebbe apparentemente sembrare facile, per l’importanza che ha per i padroni di casa, in realtà per i medicei potrebbe diventare una trappola micidiale se non affrontata con la massima attenzione. Domenica, in terra marmifera si dovrà presentare una Fivizzanese concentratissima per incassare il massimo e avviarsi all’ultimo derby in programma il 13 aprile, quando al “Comunale“ si presenteranno i cugini del Pontremoli che oggi ospitano il Migliarino. "Tutti noi – sostiene il dg Cardellini – pensiamo positivo. In questi sette mesi attraverso il lavoro e tanti sacrifici abbiamo fatto tantissimo. Ora è arrivato il momento di dare il massimo se non vogliamo buttare via tutto. Però una cosa voglio dirla. Se vinciamo sono contento ma al tempo stesso triste. Questo perché l’Atletico porta dentro tutti quei valori che noi abbiamo messo insieme nei nostri anni di storia. Un abbraccio al calcio vero, quello sofferto e pulito rappresentato dal nostro mondo".

Punti pesanti quelli in palio alla “Selva“ tra Filattierese-Ricortola entrambe in area playout. Al “Giannetti“ giocano Monzone e Dallas Romagnano.