SCONTRO DIRETTO. Testini e Gorgone puntano al colpaccio per la zona playoff

La Lucchese punta ai tre punti senza mezzi termini. I rossoneri sono ad un solo punto dal decimo posto, ultimo vagone disponibile sul trenino playoff attualmente occupato dal Rimini che nel prossimo turno (domenica alle 20.45) ospiterà la Vis Pesaro, terzultima della classe. Inutile sottolineare quanto e come sia fondamentale questo snodo per i rossoneri allenati da Gorgone, vice di Stellone ad Arezzo, e con Emiliano Testini come suo secondo. Chi vince lunedì tra Arezzo e Lucchese oltre a ipotecare i playoff si metterà di fatto in corsa per battagliare nelle posizioni che contano, per provare almeno a giocare in casa il primo turno degli spareggi promozione. Calcio di inizio alle 20.45 con diretta su Amaranto Channel (canale 97) a partire dalle 20, oltre che su Sky Sport e sulla piattaforma streaming Now Tv.