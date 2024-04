Scuola Calcio. Il Santos ancora al terzo livello

Per il secondo anno consecutivo il Santos 1948 viene insignito del riconoscimento di Scuola calcio di 3° livello. A consegnare la targa alla società reggiana, rappresentata da Maurizio “Piffi” Milesi, è stato lo stesso presidente regionale della Federcalcio Simone Alberici.

Ma cosa significa Scuola calcio di 3° livello? È praticamente il massimo riconoscimento a livello qualitativo previsto dal Settore giovanile e scolastico della Figc, che, oltre ai rigidi canoni della Scuola calcio Elite, riconoscimento che il Santos possiede già da tre anni, prevede l’attuazione e l’implementazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri ben precisi. Il sodalizio di Via Tassoni ha iniziato questo percorso di crescita da oltre dieci anni, allo scopo di fornire un servizio sempre più completo e professionale nei confronti dei tesserati, impreziosito dalla creazione del nuovo campo in erba artificiale intitolato al compianto Davide Rabotti.