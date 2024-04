Seconda Categoria. Al via playoff e playout. Match Riolese-Faventia

Iniziano domani playoff e playout di Seconda Categoria con le semifinali dei rispettivi gironi e la sfida di andata dei playout mentre domenica prossima è prevista la gara di ritorno. In verità, nei due gironi di competenza della delegazione ravennate, non si giocano i playout, visto il distacco di oltre 7 punti tra penultima e terz’ultima in entrambi i raggruppamenti, sia il girone M, sia il girone N, da cui sono retrocesse rispettivamente Conselice e Real Voltanese nonché Godo e San Zaccaria. L’unica gara in programma domani è la semifinale del girone M – si gioca alle ore 16,30 al Comunale di Riolo Terme – tra Riolese (foto) e Vis Faventia.

Si tratta, come già gli anni passati, di una gara secca, in casa della formazione meglio piazzata: in caso di parità al 90’ si disputeranno i classici tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, sarà la Riolese ad accedere alla finalissima del girone dove l’attende il Bagnacavallo, secondo al termine della stagione regolare e già in finale visti i 7 punti di distacco dal Vita. Tra l’altro per la Riolese c’è anche il rammarico della recente eliminazione dalle semifinali della Coppa Regionale di Seconda Categoria che ieri ha visto il suo epilogo con la finalissima tra Busseto e Mirandolese. A vincere (6-5 ai rigori) è stato il Busseto che aveva eliminato proprio la Riolese. Non si gioca, invece, domani, nel girone N. Infatti sono già in finale Marina e San Pancrazio, gara che si giocherà con le medesime regole delle semifinali, domenica prossima al "Sirotti" di Marina di Ravenna.

Le due formazioni che vinceranno le rispettive finali di girone, il 12 maggio prenderanno parte ai playoff regionali assieme alle altre 12 formazioni vittoriose con abbinamenti affidati al sorteggio integrale. Le sette formazioni che risulteranno vittoriose – in caso di parità al 90’ si disputeranno i supplementari ed, eventualmente, i rigori – avranno buone possibilità di giocare il prossimo anno in Prima. Programma. Girone M. Semifinali playoff. Domani (ore 16,30): Riolese-Vis Faventia. Già in finale: Bagnacavallo. Non si disputano i playout. Girone N. Finale playoff: Marina-San Pancrazio. Non si disputano i playout.

