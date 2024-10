Seconda categoria. Brugnettini fa sognare San Sisto. Nel girone B c’è il triumvirato

Nel girone A del campionato di Seconda categoria l’ultimo weekend ha fatto registrare solo un pareggio. Delle sette vittorie ben quattro sono arrivate dalle viaggianti.

Girone A. Due le squadre che in tre gare hanno raccolto il massimo: il Sassocorvaro e il Macerata Feltria mentre non hanno ancora smosso la classifica 2 compagini: la Santangiolese e il Ca Gallo, quest’ultimo però ha una partita da recuperare, quella con la Vadese che si giocherà mercoledì 16 ottobre a Sant’Angelo in Vado. Ha invece raccolto i primi 3 punti della stagione la Frontonese, è arrivato il primo punto anche per il Cantiano. L’unica squadra a non aver subito gol è quella del Sassocorvaro, mentre quelle che non hanno ancora violato le porte degli avversari sono quelle del Cantiano e del Ca Gallo. E’ partito con il piede giusto (6 gol fatti, e nessuno subito, 9 punti) il Sassocorvaro di mister Baggiarini che domenica a Carpegna ha vinto per 0-1 con la rete di Luca Gianotti (classe 2002) ingaggiato in estate dal Lunano. Di Politi e Ousubi i gol segnati sul campo del Gallo dall’O.Macerata Feltria di mister Andrea Cottini. Bel successo anche della Vigor San Sisto (4 a 1) con il Tavoleto, da registrare la doppietta di Brugnettini, uno nato con il vizio del gol.

Il bomber. Alessio Brugnettini del San Sisto (classe 1987) ha una lunga carriera alle spalle, con i 3 gol di queste prime 3 giornate è arrivato a 280 reti in carriera. "Il livello della categoria si è alzato tanto – commenta il bomber – il San Sisto è una neo promossa, una società bella e coesa che vuol far bene, gente seria e un bel progetto, chiaramente come primo anno si punta ad una salvezza tranquilla per poi ogni anno, mettere un tassello sopra ad un altro. La squadra ha una buona rosa con innesti importanti: Del Gallo, Pavani e tanti altri. Le favorite sono il Sassocorvaro e il Macerata Feltria sperando che la Vigor possa dare del filo da torcere fino alla fine a tutte. Un ringraziamento alla Vigor che mi ha voluto, fiero di essere con loro darò il massimo fino alla fine".

Girone B. Qui si sono registrate 4 vittorie equamente divise tra chi giocava in casa e chi fuori. 24 i gol. In questo raggruppamento non ci sono squadre a punteggio pieno, guidano la classifica con 7 punti tre compagini: Villa Ceccolini, Cuccurano e Santa Veneranda. Ancora al palo, cioè senza punti la Fv Adriatico e la Marottese Arcobaleno. Primi 3 punti per l’Arzilla. Le difese più ermetiche sono quelle del Villa Ceccolini e del Della Rovere (solo 1 gol subito) La squadra della settimana (A e B). 1) Labate (Vis Canavaccio), 2) Barzoti (Vadese), 3)Prisacaru (Durantina S.Cecilia), 4) Bertozzi (Arzilla), 5)Angradi Fi. (Cantiano), 6) Arcangeli (Casinina), 7)Basha (Ies Santa Veneranda), 8) De Angelis (Hellas Pesaro), 9)Politi (O.Macerata Feltria), 10)Magi (Villa Ceccolini), 11) Alessio Brugnettini (Vigor San Sisto). All. Vincenzo Commitante (Villa Ceccolini).

Amedeo Pisciolini