Seconda categoria: Cambio nella Virtus Amiata. Franco Ulivieri è il nuovo presidente

Cambio della guardia in casa Virtus Amiata. Franco Ulivieri (nella foto) è il nuovo presidente della società di calcio di Seconda categoria. Il sodalizio, nato dalla fusione tra Aldobrandesca Arcidosso e Neania Castel del Piano ha un nuovo numero uno quindi. Il neo presidente, Franco Ulivieri, ringrazia tutte le persone che si sono complimentate per la recente nomina. "Nell’occasione ci tengo a rinnovare i ringraziamenti all’ex presidente Leonardo Toninelli – dice Ulivieri – per il grande lavoro svolto per portare avanti un progetto ambizioso e al consiglio direttivo per la fiducia. Gli obiettivi da portare avanti sono chiari e la società sta lavorando in una direzione ben precisa, quella di consolidare quanto di buono fatto nell’ultima stagione per poi cercare di migliorarsi ulteriormente, per portare due comunità importanti, quella di Arcidosso e quella di Castel del Piano su palcoscenici più consoni a queste due realtà. I presupposti dal punto di vista tecnico e di ambiente ci sono tutti, adesso tocca a noi, società, staff, giocatori e tifosi".