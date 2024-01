Seconda categoria. C’è il big-match tra il Cinigiano e il leader Scarlino

Il Montieri inizia il 2024 con la partita più importante della stagione. I ragazzi di Tinucci infatti oggi ospitano, nel girone C di Seconda categoria, il Suvereto fanalino di coda. Montieri con un solo punto in più degli avversari. Chi vince oggi torna a credere alla salvezza. Chi perde rischia grosso. Nel girone G invece subito un match fondamentale per il primo posto. La neo capolista Scarlino infatti salirà fino a Cinigiano, quarto, per un incontro che può decidere già alcune posizioni nei piani alti. Dietro, spera in un risultato positivo il Caldana, ma prima dovrà battere un Marina in grande spolvero. Il Sorano invece, terzo, ospita la Castiglionese. In zona salvezza, Alberese e Castell’Azzara si affrontano per tre punti fondamentali, mentre il Rispescia, ultimo con 6 punti, dovrà provare a sbancare Magliano per evitare di finire sempre più ultimo.