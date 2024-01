Seconda Categoria. Colpo esterno del Bagnacavallo contro il Vita. Poker dell’Only Sport Alfonsine al San Potito

Prosegue anche alla ripresa delle ostilità la battaglia serrata in vetta al girone M di Seconda: vincono, infatti, cinque delle prime sei squadre della classifica, ad eccezione del Vita, superato 1-2 a domicilio dal Bagnacavallo. Bene l’Only Sport Alfonsine (4-0 a San Potito) che resta in testa, inseguito ad 1 punto dalla Vis Faventia che si impone 2-1 sul Conselice già nell’anticipo di sabato. Nel girone N, invece, prende il largo il Vecchiazzano: la capolista vince 3-2 in pieno recupero col Deportivo Roncadello mentre il Marina, secondo, viene costretto al pari casalingo (1-1) dal Gs Romagna che segna nel finale. Ora il Marina ha 5 punti di ritardo ma ne mantiene 3 di vantaggio sulla Fiumanese, battuta 1-0 (gol di Leoni) dalla Stella Rossa. Risultati Seconda Categoria (14ª giornata). Girone M: Palazzuolo-C. Erika 2-1, R. Voltanese-B. Tuliero 0-4, Riolese-Bagnara 4-2, San Rocco-C. Guelfo 1-2, S. Potito-Only Sport 0-4, Vis Faventia-Conselice 2-1, Vita-Bagnacavallo 1-2. Classifica: Only Sport 29; Faventia 28; Riolese 25; C. Guelfo, Palazzuolo 23; Bagnacavallo 21; Vita, S. Rocco 20; Bagnara 18; S. Potito 17; C. Erika, B. Tuliero 16; Conselice 8; R. Voltanese 7. Girone N: Marina-Gs Romagna 1-1, P. Fuori-Godo 1-0, Real-Low Street 1-1, St. Rossa-Fiumanese 1-0, S. Zaccaria-Valmontone 0-4, S. Pancrazio-F. Zarattini 1-1, Vecchiazzano-Dep. Roncadello 3-2. Classifica: Vecchiazzano 36; Marina 31; Fiumanese 28; S. Pancrazio 27; St. Rossa 25; Low Street 23; Gs Romagna 21; F. Zarattini 18; Real, P. Fuori 17; Valmontone 13; Dep. Roncadello 11; Godo 3; S. Zaccaria -3.

u.b.