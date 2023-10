Seconda categoria - Coppa Toscana. Avanti Diavoli Neri, Ghivizzano e San Macario

Nonostante il maltempo, in Seconda categoria, nella serata di mercoledì scorso, si sono giocate le gare dei trentaduesimi di finale di Coppa Toscana. I Diavoli Neri Gorfigliano, hanno espugnato per 1 a 0, grazie al gol messo a segno da Ceccarelli al 20’ del secondo tempo, il campo dei Montignoso e, adesso, dovranno vedersela nei prossimi sedicesimi di finale, in programma mercoledì 29 novembre, in casa, contro la Carrarese Giovani.

La sfida tra Fornaci e Ghivizzano si è decisa, invece, ai tempi supplementari, con la formazione di Venturelli che è passata per 3 a 2. Fornaci in vantaggio con Pacini e pareggio di Ghiglioni. L’extra time si apre con il nuovo vantaggio di Della Mora, ma Ori e Pieri regalano il successo al Ghivizzano. Da segnalare che gli ospiti, dal 35’ del secondo tempo, hanno giocato in dieci uomini. Il Ghivizzano, adesso, giocherà sul campo del Massarosa. Successo esterno ancora per il San Macario Oltreserchio che liquida la pratica Capanne con un gol di Niccoli al 12’ del primo tempo e, adesso, farà visita allo Stagno. Sconfitta casalinga per l’Academy Tau: 2-1 a contro il Sextum Bientina. Bonini illude quasi allo scadere del primo tempo, ma nella ripresa prima M. Ciampi pareggia e poi Teggi ribalta il risultato. Gli altopascesi danno, così, l’addio alla competizione.

Alessia Lombardi