Seconda categoria - Coppa Toscana. Diavoli Neri Gorfigliano passa ai quarti di finale. Sfiderà l’Acciaiolo che ha eliminato il San Macario

Si è delineato il quadro dei quarti di finale di Coppa Toscana di Seconda Categoria, con le classiche sfide del mercoledì. Tre le formazioni lucchesi rimaste ancora in gioco che si sono affrontate ieri. Negli ottavi di finale, infatti, spiccava il derby tra Diavoli Neri Gorfigliano e Ghivizzano. La formazione dell’Alta Garfagnana ha avuto la meglio sul Ghivizzano, aggiudicandosi il match per 2 a 1.

Il primo tempo si è chiuso in perfetta parità, mentre, nel secondo, al 15’ i padroni di casa sono riusciti a sbloccare il match con Pellegrinotti. Il Ghivizzano, caparbiamente, ha raggiunto il pareggio al 25’ con Brucciani, mentre il gol-partita che ha regalato il passaggio al turno successivo l’ha messo a segno Manfredi. Da segnalare, al 40’, un calcio di rigore di Ghafouri per il Ghivizzano, parato dal portiere dei Diavoli Neri Gorfigliano, Carvajal.

Nell’altra sfida delle 18 che vedeva il San Macario Oltreserchio affrontare in casa l’Acciaiolo, i ragazzi di Cipriani sono andati subito in svantaggio al 18’, con la rete segnata da Moni e, sempre nel primo tempo, è arrivato il raddoppio di Gambini. Nella ripresa i padroni di casa hanno pareggiato con i gol realizzati da Fabio Pieruccini al 30’ e al 45’. Si è andati, così, ai supplementari che si sono chiusi in perfetta parità. La lotteria dei calci di rigore ha, poi, premiato l’Acciaiolo che, nei quarti di finale che si disputeranno mercoledì 14 febbraio, affronteranno, in casa, porprio i Diavoli Neri Gorfigliano, unica formazione della nostra provincia rimasta nella competizione.

Alessia Lombardi