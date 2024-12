Seconda Categoria. Fiumanese e Collinello col mirino sulla Prima

Due forlivesi a caccia della Prima Categoria. A 2 giornate dalla fine dell’andata nel girone N e a 3 nell’O, Fiumanese e Collinello si trovano infatti al comando.

La Fiumanese (foto sopra) a quota 25, nel girone N, precede Mezzano e Casalbosetti (24) e 2000 Cervia (23). Il club predappiese guidato dal presidente Stefano Tedaldi ha effettuato il sorpasso al vertice proprio domenica scorsa imponendosi 3-1 sul 2000 Cervia. Sulla panchina della società gialloverde siede da una settimana Enrico Bravi, che ha sostituito mister Federico Bratti che aveva guidato i predappiesi alla vittoria in Terza Categoria, due stagioni orsono, e al quinto posto nel 2023-24.

"Ho esordito proprio con il sorpasso e quindi il merito della nostra posizione va dato a chi mi ha preceduto", confessa il tecnico anno scorso al San Pancrazio guidato al salto in Prima Categoria. "A convincermi, da subito, ad accettare la proposta della Fiumanese è stato il progetto e la rosa messa assieme dal diesse Manuel Vignoli. Un gruppo di giocatori di spessore", fra cui il difensore Emanuele Ro+ssi, i centrocampisti Grisolini, Piani e Valgimigli, e l’attaccante Gardini. Sul prosieguo del campionato Bravi aggiunge: "Con Punta Marina in trasferta e Fornace Zarattini in casa contiamo di chiudere bene il girone d’andata. Poi nel ritorno dovremo centrare l’obiettivo della società, che vuole migliorare il quinto posto di anno scorso, cercando di arrivare il più in alto possibile".

Il Collinello (foto sotto) del presidente Matteo Milandri, nel girone O, è imbattuto a quota 26 e viaggia con ben 9 lunghezze di vantaggio su Atletic Frampula e Junior Gambettola. "Non dobbiamo assolutamente pensare di aver già vinto il campionato – afferma l’esperto allenatore dei bertinoresi Simone Mariani, da quest’anno sulla panchina giallonera –. Nella mia carriera ho visto perdere campionati nei quali la capolista aveva vantaggi importanti. Per questo la squadra dovrà essere brava a restare concentrata perché si è mai promossi in dicembre".

A proposito degli obiettivi della società il tecnico, che in passato ha guidato DueEmme, Valbidente, Tre Martiri e Sarsina, aggiunge: "Già nella scorsa stagione il Collinello aveva sfiorato la vittoria finale col secondo posto a un punto dal Ronta. Al mio arrivo in panchina i due direttori sportivi Antonio e Nicola Casolaro hanno rinforzato la squadra con gli arrivi del portiere Mastrandrea, del centrocampista Giacobbi e degli attaccanti Cangialosi e Brandino. L’intento era quello di viaggiare nei quartieri alti della classifica e nelle tre giornate tutte in casa che ci aspettano per chiudere l’andata faremo di tutto per restare dove siamo e prepararci al meglio al girone di ritorno, nel quale le avversarie ci daranno filo da torcere come abbiamo sperimentato in tutti i match giocati finora".

Franco Pardolesi